Lang bil på langfredag? Sjekk denne!

De fleste personbilene på norske veier er mellom fire og fem meter lange.

Men hva hvis du synes dette blir altfor lite og puslete? Jo, da er det kanskje en idé å se på en limousin. En laaang bil med god plass som blir lagt merke til i trafikkbildet.

Ett ganske ekstremt eksempel på det finner vi i bruktmarkedet akkurat nå. Classic Cars i Halden driver litt med denne biltypen og har akkurat nå denne rosa og hvite Lincoln Town Car til salgs.

– Ja, det stemmer det. Jeg har ikke eksakt mål i hodet akkurat nå, men den er rundt 9,5 meter lang, forteller Robert Hansen som selger den spesielle bilen.

De aller, aller fleste av disse bilene blir kjøpte nye av bilutleieselskaper og andre aktører som med transporttujenester. Men ikke denne. Den ble solgt ny i England og gikk mange år i privat eie.

Litt spesielle ønsker om «konebilen»

– Ja, denne bilen har hatt to eiere tidligere. Vi kjøpe den fra en utleier, men ryktene sier at første eier var en privatperson

– Det han jeg kjøpte bilen av fortalte, var det var et par bosatt i London som kjøpte denne ny. Fruen i huset, som muligens var en smule eksentrisk, insisterte visstnok på å bli kjørt rundt av "gubben" på ulike ærender som shopping og lignende, i limousin. Ikke bare det – den måtte altså være rosa i tillegg.

– Bilen, som selvfølgelig er produsert i USA og som har rattet på "riktig" side, var hvit fra fabrikk, men ble da den var helt ny omlakkert til rosa, i England. Det er fint og skikkelig gjort, forklarer Hansen videre.

Med en lengde på over 9 meter er dette en av Norges lengste bruktbiler. Fargen gjør at den skiller seg ytterligere ut. Foto: Faksimile fra finn.no

Motoren er Fords legendariske V8-er på 4,6 liter som i denne utgaven yter 277 hestekrefter. Den er seiglivet som få om den får et snev av vedlikehold. I denne bilen har den gått det som trolig er pent kjørte 122.000 kilometer. Selvfølgelig er det automatgir og bilen har bakhjulsdrift. Bilen er en 2000-modell og prisen som forlanges for den er 189.000 kroner.

Mer lettkjørt enn man skulle tro

Bilen har nylig gjennomgått en større service og ettersyn også.

– Full service, gjennomgang av bremser og nytt eksosanlegg er på plass. Så bilen er i svært god stand. Den har også fått et nytt og rått stereoanlegg og ny navigasjon. Bilen er original og dermed ikke helt ny, men alt i alt en ryddig og god bil på alle måter. Den bærer preg av å ha blitt tatt godt vare på hele veien, forteller selgeren.

Også innvendig matcher bilen det utvendige med interiør i lyserosa og hvitt. Bilen er registrert for ni personer og har så klart alt en limousin har å by på av fasiliteter som, TV, DVD, barskap, LED-belysning og alt som skal til for å trives på tur.

– Den er mer lettkjørt enn man kanskje skulle tro, til å være så lang. Den her luftfjæring med nivåregulering bak og den er veldig komfortabel, men selvfølgelig må du ta litt "større" svinger enn med en vanlig bil. Så lenge man ikke glemmer det, er den både enkel og god å kjøre, lover Hansen.

Vi ville jo i utgangspunktet tro at markedet for slike biler er litt smalt og sært, men det har vært mye respons på annonsen.

Det skulle vel kunne gå an å ha det hyggelig i denne sofaen Foto: Faksimile fra finn.no

Se hele annonsen og alle bildene av bilen her

En av Norges lengste bruktbiler

– Ja, det har vært overraskende stor interesse. Det at bilen er rosa behøver ikke å være noe negativt. Det finnes jo flust av sorte og hvite limousiner. Interessen har kommet fra ulike selskaper som driver med eventer, men også fra private som kanskje ser muligheter til å finansiere bilen med litt utleie. Jeg vil jo tro at jente- og venninnegjenger, skoleball, utdrikningslag og en del andre anledninger hvor man har lyst til å bli fraktet og ankomme på en litt annerledes og staselig måte må være fine bruksområder for en bil som dette, avslutter selgeren hos Classic Cars.

Så enten du ser for deg en ny karriere som limousin-eier, eller er ute etter en familiebil som virkelig skiller seg fra mengden: Her har du muligheten til å sikre deg en av Norges lengste bruktbiler!

Artikkelen er først publisert av broom.no.