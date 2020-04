Ford er i gang med en skikkelig offensiv i det norske markedet nå. Mye handler om elektriske Mach-E som kommer senere i år.

Men først kjører de inn hele tre splitter nye SUV-er. Puma er minst, nye Kuga er i midten, dette er tredje generasjon av den etter hvert velkjente familie-SUVen fra Ford. Og inn som ny toppmodell kommer bilen vi i Broom akkurat nå har fått til test som de første i Norge: Nemlig Explorer i ladbar hybridutgave.

Og her snakker vi virkelig toppmodell. Explorer er SUV slik amerikanerne liker dem. Diger, med sju seter og massevis av plass. Bilen er over fem meter lang og to meter bred, den ruver virkelig ute i trafikken.

Tidligere har biler som dette vært omtrent uselgelige i Norge, på grunn av motorer som har utløst mengder av avgift. Men nå har Explorer kommet som ladbar hybrid. Det gjør at den kommer såpass gunstig gjennom avgiftssystemet at importøren bestemte seg for å satse – og tar den inn.

Ti kvadratmeter stor

– Det kan vi like! Mangfold i bilmarkedet er bra og her har Ford en bil som virkelig skiller seg ut, sier Broom-redaktør Knut Skogstad som akkurat nå har Explorer parkert på gårdsplassen hjemme.

– Den ruver der også! Explorer er drøyt ti kvadratmeter stor. Ford har heller ikke gjort noen forsøk på å tone ned størrelsen. Egentlig tvert imot. Her er det høy front og diger grill, kantede linjer og en god dose machofaktor. Slik sett skiller den seg også solid fra de fleste konkurrentene. Veldig mange vektlegger sporty linjer med litt coupe-faktor også i denne klassen. Det har tydeligvis ikke vært tema da denne bilen ble designet, forteller Knut.

Over fem meter lang og to meter bred: Explorer er ingen smågutt.

Bare to utgaver

Akkurat dette eksemplaret er en såkalt førproduksjonsbil. Den kom til Norge tidligere i år og har blitt vist frem hos mange forhandlere. Den har også stått utstilt på Gardermoen, før den nå altså er ute på veien.

– Førproduksjon betyr at det kan være noen mindre avvik fra endelig, produsjonsklar versjon. Men her snakker vi småting, forteller Knut.

Den norske importøren satser på et enkelt og oversiktlig modellutvalg her: Explorer kommer i to utgaver, ST-Line og Platinium. ST-Line starter på 847.500 kroner, mens toppmodellen Platinium koster fra 864.500. Begge er svært velutstyrt, her har du i praksis "ferdig bil".

Slik ser det ut på førerplass. En del av disse løsningene kunne nok bare vært i en amerikansk bil.

455 hestekrefter

– Det var lenge stor spenning rundt hvordan Explorer ville ende opp prismessig. Som ladbar hybrid slipper den en god del avgift, men full uttelling får den ikke. Til det er rekkevidden på strøm for kort. Det offisielle tallet er 42 kilometer, målt etter den nye og strengere WLTP-målemetoden. Rundt 850.000 kroner betyr at den plasserer seg litt mellom bilklassene. Den er samtidig en god del rimeligere enn alle premiumkonkurrentene. Det bør den nok også være. Tar vi i betrakning utstyret som her er standard, men som du må betale ekstra for hos mange – ja, da fremstår Explorer helt klart som gunstig priset, mener Knut.

Under panseret finner vi Fords 3-liters EcoBoost-motor, som i kombinasjon med en 100-hesters elektrisk motor gir en totaleffekt på 455 hk og voldsomme 725 Nm. Bilen har for øvrig 10-trinns automatgirkasse.

Det offisielle drivstofforbruket er på 0,31 l/mil og CO2-utslippet på 71 g/km. Selgeren "glemte" å fortelle om noe veldig viktig

Stor og svart: Utover våren skal det komme en god del Explorer-eksemplarer ut på norske veier.

En kjapp bil

– 42 kilometer elektrisk rekkevidde, betyr at de fleste av oss vil kunne gjøre unna det meste av småkjøring på strøm. Men som vanlig for denne biltypen: Da må du være flink til å lade. Har du mest langkjøring, er det ikke sikkert en ladbar drivlinje er det beste for deg. Med så mye krefter er Explorer en kjapp bil. 0-100 km/t går for eksempel unna på 6 sekunder blank. Ikke verst for en bil som veier veldig tett på 2,5 tonn, sier Knut.

Enn så lenge er det altså bare dette eksemplaret på norske skilter. Men første båtlast biler fra USA skal ha ankommet havn i Belgia:

– Det betyr at det ikke bør gå veldig lenge over påske før de aller første kundene får bilene sine her hjemme. De fikk kanskje ikke påske-SUV i år. Men neste år kommer denne til å ruve skikkelig på påskefjellet, avslutter Knut.

