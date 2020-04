Dette var noe av det tøffeste du kunne ha i bilen

Var du en av dem som hadde breifelger, bakrutesjalusi, kassettspiller med equalizer og store ekstralykter på bilen din på 70- og 80-tallet? Da var du antagelig en av de tøffeste i gata.

Det eneste som kunne trumfe dette var om en av kompisene dine hadde bil med sports-interiør levert av Recaro. Det var ikke så lett å matche!

Det var ikke så veldig vanlig heller, men det var faktisk en god del bilprodusenter som kunne tilby dette. Først og fremst på tyske modeller, men slett ikke bare ...

Noen av bilene som ble levert med slike interiører, var VW Golf, BMW E30, Audi RS2, ulike Porsche-modeller, Toyota Supra, Ford Escort RS/Cosworth og Nissan Skyline – bare for å nevne noen.

(Saken fortsetter under)

Bil med Recaro-seter var noe av det hotteste du kunne ha på 70- og 80-tallet.

Retro-seter

Mange av de nevnte bilene er, i likhet med interiørene de hadde, for lengst klassikere. Interessen rundt klassiske biler i Norge virker til å være stigende. De nevnte bilene finnes etter hvert i mange garasjer rundt omkring og er i ulike stadier av restaurering.

Og til alle som river og sliter seg i håret over stoler som er ødelagte, plukket ut og solgt videre, eller på andre på måter ikke lengre er representative – så har vi en skikkelig gladnyhet å komme med: Recaro gjør comeback!

Ikke det at de har vært borte altså, for det har de ikke. Men de starter nå nyproduksjon av flere av sine klassiske seter som var å finne i de nevnte bilene – og i flere andre.

– Ja, det stemmer sier Øyvind Nesje Gjørven, som er produktsjef for NDS-Group som importerer Recaro til Norge.

– Vi opplever at interessen har vært langt over det forventet. Det er tydelig at dette er noe som markedet var modent for. Jeg tror jeg kan si at det er rundt 50/50 fordeling fra privatkunder og bedrifter som nå etterspør disse setene. Det er tydelig at det er mange som bygger bil i Norge.

Les også: – Jeg sto på bremsen – men det var altfor sent

(Saken fortsetter under)

Dette er bare noen eksempler på seter fra Recaro Classic Line.

Sete-legende gjør comeback

Setene bygges etter original lest og leveres med "riktige" stofftrekk og kombinasjoner av skinn, alcantara og slik de kom fra fabrikk i sin tid. Setene er selvfølgelig godkjente for vei- og gatebruk, men ikke FIA-godkjente for motorsport.

– Forskjellige biler hadde jo forskjellige seter. Vi kan nå tilby det meste av det som fantes den gang da. Vi er kanskje litt ekstra stolte av å igjen kunne tilby det legendariske Pole Position-setet som første gang kom i Porsche 964 i 1992. Det er et sete som har blitt legendarisk, forklarer Gjørven.

– Ellers er nok setene LX og LS de som var mest vanlige og de som trolig blir bestselgerne også i Classic-serien vår, tror produktsjefen.

Han forteller også at det er stor bredde i bilmodellene det etterspørres seter til.

Les også: Dømt nord og ned av mange– nå har de laget én million biler

(Saken fortsetter under)

VW Golf cabriolet er bare en av mange biler med seter fra Recaro.

Stor bredde

– Ja, vi har fått henvendelser om seter i alt fra BMW 2002, via VW Golf cabriolet, Mercedes 190E og til Audi Sport quattro. Det synes vi er skikkelig gøy og det viser også den stor bredden i norsk bilinteresse, avslutter Gjørven.

Setene kan bestilles allerede nå, mens produksjonen og kundeleveringene vil komme i gang i juli og august. Prisene starter på rundt 1.800 Euro, eller snaut 20.000 kroner for stykket.

Så har du en gammel klassiker som trenger nye, tøffe, gode og tidsriktige seter – enten originalt, eller for ettermontering og oppgradering så er dette muligheten du kanskje har ventet på.

Les også: Han var en av rånerne – nå er han redaktør for eget magasin

Saken er opprinnelig publisert på Broom.no