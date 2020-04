Nå har de droppet både bensin- og dieselmotor

Salget av nybiler som har «bare» bensin- eller dieselmotor har sunket kraftig her til lands de siste årene.

Det får vi igjen et bevis for når vi ser på registreringsstatisikken for mars. 10 prosent av nybilene denne måneden hadde dieselmotor, bare 7 prosent hadde bensinmotor under panseret.

Veldig mange kunder velger i stedet elbil. Samtidig ser vi også at hybrider og ladbare hybrider tar større markedsandeler.

Det blir også færre biler med kun bensin- eller dieselmotor å velge mellom. Ett eksempel: Volvo som i år har kuttet ut disse på to av sine modeller. Her er det nå kun ladbar hybrid som gjelder:

Alle skal være elektrifiserte

– Fremover vil vi selge sedanene S60 og S90 kun som ladbare hybrider i Norge. Salget av disse har så langt vært opp mot 95 prosent ladbart her til lands. Etterspørselen etter elektrifiserte biler er stor i markedet generelt, og for Volvo spesielt, forteller Erik Trosby som er PR- og kommunikasjonssjef for Volvo Cars i Norge.

Han legger til:

– Volvo har vært størst på ladbare hybrider i Norge i flere år nå og nybilsalget vårt har de to siste årene bestått av 65 prosent ladbare hybrider. Fra og med i år skal alle Volvo-modeller være elektrifiserte, enten som rene elbiler, ladbare hybrider eller mildhybrider. Det er en satsing som treffer norske kunder godt. Samtidig betyr det at vi har beveget oss bort fra rene forbrenningsmotorer og er på vei inn i det som blir en elektrisk fremtid for Volvo.

Volvos største SUV. XC90, har kommer i mildhybridutgave. Her er XC90 B5 på tur til fjells.

Svært begrenset salg

Mot slutten av året kommer Volvo med sin første elbil, XC40 Recharge Pure Electric. Den blir ikke lenge alene som elbil i modellutvalget deres. Flere er på vei og i 2025 anslår Volvo at halvparten av det globale bilsalget deres vil være helelektrisk, resten hybrider.

Som sedaner er både S60 og S90 det vi må kunne kalle nisjemodeller i Norge. Men slik har det ikke alltid vært. De som har fulgt med i bilmarkedet noen tiår husker tilbake til da sedaner solgte godt her hjemme.

Så kom stasjonsvogner og kombiversjoner og stakk av med det meste av salget. Først buttet det imot for de små sedanene, så ble det også langt tyngre å selge større biler med dette karosseriet.

Det samme merker Volvo godt. Salget av S60 og S90 er svært begrenset, sammenlignet med stasjonsvognutgavene V60 og V90.

Mange skal hete Recharge

Hos Volvo handler altså svært mye nå om elektrifisering. Med det har vi også fått en ny modellbetegnelse å forholde oss til. De ruller denne våren ut den nye modellporteføljen som heter “Recharge” og som består av Volvos helelektriske biler og ladbare hybrider.

– Dette vil si at alle ladbare biler fra Volvo vil hete «Recharge» etterfulgt av den respektive drivlinjebetegnelsen. Den ladbare hybrid-varianten av XC40 vil dermed hete «XC40 Recharge Plug-in Hybrid», mens den helelektriske varianten vil hete «XC40 Recharge Pure Electric». Under dette igjen kan kundene velge mellom ulike utstyrsnivåer, som Inscription og R-design. Samme inndeling vil gjelde for modellene i 60- og 90-serien, selv om de for øyeblikket kun er tilgjengelige som ladbare hybrider, avslutter Erik Trosby.

Artikkelen er først publisert av Broom.