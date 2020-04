Du skjønner kanskje hvorfor Alf Kristian elsker bilen sin

I spalten "Bilen Min" har Broom.no-leserne mulighet til å fortelle litt om sin egen eller sine egne biler, og litt om sin bilinteresse.

En bil trenger ikke være enormt kostbar, sjelden eller engang luksuriøs for å få et hengivent publikum. Det viser de mange bidragene i denne spalten til fulle –noen av eksponentene for dette er gamle trofaste Volvo 240, 740 og 940.

Ikke minst har disse trauste og solide bilene blitt ekstremt populære blant yngre bileiere og entusiaster.

Entusiast-eide biler er god underholdning uansett hvilken type det er snakk om. Og det er som kjent like mange oppskrifter for å gjøre en slik bil fin, som det finnes eiere.

Mange mener at 900-serien - den siste med bakhjulsdrift også var den siste ekte Volvoen. Foto: Privat.

Siste ekte Volvoen

Denne gangen skal vi få møte en bil som var et vanlig syn på norske veier i mange, mange år. Nå begynner det å tynnes litt ut – og eksemplarer som ser ut som denne, er det langt mellom!

Volvo er kanskje ungdomsbilen framfor noen. De er kurante, lette å fa tak i, slitesterke, lette å skru på og har billige deler. Det er nok i alle fall en del av forklaringen på populariteten.

De har vært ungdomsbiler helt siden Volvo PV-ens tid og altså over flere generasjoner.

Det er nok mange som kjenner seg igjen i førerplassen til en Volvo 940 . Foto: Privat.

25 år gamle Alf Kristian Kåsa fra Østfold, valgte seg også en Volvo. Nemlig den som mange mener er den siste "ekte" Volvoen. Altså en med bakhjulsdrift. Nemlig en 940 stasjonsvogn.

Her er hans bil og historien rundt den:

Bilen:

Merke, modell: Volvo 940, fra 1996

Hvor lenge har du eid den? 4,5 år

Hva har du gjort med den? Montert 960-dørlister. Lakkert nedre del dører på nytt. Skiftet grill og blinklys, montert 2-din spiller, skiftet til nyere "Classic-interiør", montert vindavvisere, lakkert alle viskerarmer, satt på nye felger, montert el-vinduer bak. Jeg har også montert original cruise-control og original, fjernstyrt sentrallås på den.

Liker best med bilen: At jeg var så heldig at jeg fikk tak i en av de siste 780 cd-rammene fra Volvo – slik at jeg fikk montert 2 Din spiller i bilen. Jeg synes den tar seg veldig godt ut i denne.

Designet var mildt sagt ganske firkantet på Volvo fra denne tiden. Men det faller fortsatt i smak. Foto: Privat.

Liker minst med bilen: At taket og panseret bør lakkeres opp på grunn av dårlig grunnarbeid.

Beste opplevelse med bilen: Da jeg skulle ta den første kjøreturen etter å ha montert cruise control. Adrenalinet pumpet godt da jeg trykket på ‘set speed’. Da det viste seg at den fungerte perfekt, fikk jeg en lykkefølelse jeg sjeldent har kjent maken til!

Framtidsplaner for bilen: Har lyst til å lakkere opp tak og panser, samt montere tåkelykter under støtfangeren foran.

Drømmebil: Blå Nissan Stagea med Skyline R34 front.

Annet: Forrige eier monterte 960 (V90) front, 850R replica framfanger og V70R replica bakfanger og hellakkerte bilen. Så jeg har hatt gleden av å fortsette med prosjektet han startet. Nå som jeg har fått gjort såpass med bilen, føler jeg også det er satt mitt preg på den.

Eieren:

Navn: Alf Kristian Kåsa.

Alder: 25 år.

Bosted: Jeg er fra Indre Østfold.

Litt om meg selv: Lidenskapelig opptatt av gammel Volvo og aller mest 7 og 9-serie. Det har blitt noen Volvoer frem til nå, og skal ikke se bort fra at det blir flere i fremtiden. Men denne har jeg tenkt å beholde og kanskje aldri selge!

