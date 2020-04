Denne dekk-tabben må du ikke gjøre

Vinteren har i år en del steder vært snøfattig og årets fjell-påske er for mange avlyst. Dermed har sommerdekkene blitt montert rekord-tidlig hos flere av oss.

Det er jo vel og bra det, men jobben er likevel ikke helt gjort, selv om dekkene nå står på bilen, lufttrykket er korrigert og bolter etterstrammet.

For det er slett ikke likegyldig hvordan du lagrer vinterhjulene dine gjennom det som forhåpentligvis blir en lang og fin sommer.

Vår egen bilekspert, Benny Christensen, har noen viktige tips du må vite om for å unngå unødvendige problemer.

Ferskvare

– Komplette hjulsett er jo en kostbar greie og jeg blir innimellom litt sjokkert når jeg ser hvor lett enkelte tar på dette med lagring. De bør absolutt IKKE ligge i en stabel i solveggen bak huset, eller legges under terrassen ... Dette kan halvere levetiden og forringe egenskapene på dekkene dine, sier Broom-Benny.

– Hvordan da?

Dekk er ferskvare. Derfor gjelder det å ta vare på gummien best mulig, slik at den beholder mest mulig av egenskapene sine

– Du bør absolutt unngå direkte sollys, UV-stråling og for høye temperaturer. sier Benny.

Mørkt og kjølig er best

– Hva er den optimale måten å lagre dekk på?

– Dekkene skal lagres innendørs, mørkt og om mulig helst også kjølig. Det siste kan jo være litt vanskelig kanskje, men om man har et kjølig kjellerrom, er det absolutt et godt alternativ.

– Videre lagres de liggende eller hengende, og selvfølgelig godt rengjort og kontrollert til neste sesong. Gjerne også låst, om man har dem i en fellesgarasje. Hjulsett er dyrt og kan være et yndet tyveriobjekt.

Nei, dette er ikke optimal lagring av bilens hjul.

Sjekk lufttrykk

– Hva med lufttrykk, bør man fylle litt ekstra før lagring?

– Jeg tror ikke det er noen vits i å fylle mer enn det normalt skal være. De har jo tilnærmet null belastning når de lagres. For mye luft kan i verste fall gjøre at dekkene deformeres over tid. Om man skal lagre dekkene stående eller liggende oppå hverandre, blir gjerne en praktisk greie. Hva har man plass til?

– Det spørs også hvor "vitenskapelig" man skal gå til verks. Har man mulighet og plass, er nok det å henge dem på veggen kanskje det aller beste. Selv lagrer jeg mine stående ved siden av hverandre, inne i garasjen.

Få bort saltet

– Og de skal vaskes?

– He, he ... Jeg bestemmer jo ikke hva folk skal og ikke – men ja, det er absolutt å anbefale. Både dekk og felger blir tilgriset av salt og annen skitt om vinteren. Særlig salt kan gjøre store skader på felgene. I verste fall begynner de å lekke luft og må byttes. Så det å få av saltet før sommer-lagring er svært viktig.

– Noen tar også jobben med en polering og voks på felgene, som gjør det lettere å holde dem rene. Er du ekstra pertentlig, får også gummien litt ekstra pleie, sier Benny.

Han legger til:

– Det er alltid en god idè å merke dekkene, slik at du husker hvor de har stått. Fordelen er da at det er lettere å eventuelt rotere dekkene, og flytte de du brukte bak, til foran. Og omvendt. Gjør du det, får du en jevnere slitasje.Men husk for all del at på noen biler er det ulike dimensjoner på for- og bakhjul. Da må de på samme sted, avslutter Benny.

Saken ble først publisert på Broom.no