En av klassens tøffeste – men prisen er drøy

Den elektriske offensiven fra Ford er nå i gang. SUV-ene Kuga og Explorer er her i ladbare utgaver og senere i år er det klart for en elbil flere tusen norske kunder har bestilt: Nemlig Mustang Mach-E.

Dermed får også Ford-forhandlerne en litt enklere jobb enn de har hatt de siste årene. Her har det for mange vært krevende, med modeller litt på siden av det mange norske kunder har ønsket seg.

Focus har stått for en betydelig del av personbilsalget til Ford her hjemme, siden den kom i helt ny utgave i 2018.

Her har Ford også vært flinke til å bredde utvalget, med en rekke forskjellige utgaver.

Etter at Focus vokste seg inn i familiebilklassen, har den også hentet kunder som tidligere har kjørt større biler. Bagasjerom på hele 608 liter er en viktig bidragsyter her.

Hva er nytt:

Vignale heter topputgavene til Ford. Først ble det introdusert som en type undermerke, men i praksis er det mest av alt et utstyrsnivå.

Testbilen er en Active X Vignale. Active betyr en liten dose offroadstyling, og at bakkeklaringen har økt med tre centimeter. 4x4 får du ikke, her er det forhjulstrekk som teller. Under panseret finner vi en 1,5-liters, tresylindret bensinmotor på 150 hestekrefter. Den jobber i kompaniskap med en åttetrinns automatgirkasse.

X Vignale betyr at den er svært godt utstyrt. I tillegg til "vanlig" Active har den blant annet LED hovedlys og kjørelys, skinntrukket dørarmlene og midtkonsoll, elektrisk innfellbare sidespeil, skiluke, parkeringsassistent, parkeringssensorer foran og bak, head up-display og seks-veis elektrisk justering av førersete.

Stylingpakke med mange sorte detaljer, den gjør Focus godt.

Hva er styrker og svakheter?

Oppskriften med å gi en stasjonsvogn økt bakkeklaring og litt offroadstyling har vært suksessrik for flere bilmerker. Både stylingen og bakkeklaringen hinter mot offroadbruk og klisjeen "aktiv livsstil".

Dette kler også Focus, som blir et godt hakk tøffere i denne utgaven.

Bagasjerom på 608 liter er nevnt, det er et viktig kjøpsargument for mange som vurderer denne bilen. Det er faktisk en god del mer enn storebror Mondeo. Her har Ford utnyttet plassen godt.

Den standard utstyrspakken er rikholdig. I tillegg har testbilen mye ekstrautstyr. Fire pakker (teknologipakke, designpakke 2, vinterpakke og parkeringspakke) kommer i tillegg til utstyr som blindsonevarsling, drivstoffdrevet motor- og kupévarmer, handsfree bakluke med fotsensor, innfellbart hengerfeste og trådløs mobillading.

Som vanlig hos Ford, blakker du deg ikke selv om du går for mye utstyr. Men sluttsummen kan nok likevel bli tøff å forsvare.

Svakheter? Det er ikke noe spesielt å sette fingeren på her. Men noen særlig spennende bil er ikke Focus stasjonsvogn. Den mangler også den litt tunge komforten vi finner hos storebror Mondeo. Støydemping og interiør sladrer om at Ford har brukt sparekniven her og der. Selve dashborddesignet ser egentlig litt i overkant enkelt ut.

150-hesteren kler bilen godt. Den høres litt mye når den blir presset, men på normal kjøring er den kultivert.

Focus kom i helt ny utgave i 2018. Her hjemme solgte den ganske bra i starten, men nå har det bremset litt opp.

Hva koster den?

Testbilen starter på 408.000 kroner. Med alt utstyret ender vi på 472.500 kroner. Da har du en svært velutstyrt bil, men på enkelte områder sliter Focus med prislapp på nærmere en halv million.

FORD FOCUS STASJONSVOGN Modell: Active X Vignale Motor: 1,5-liter bensin Effekt: 150 hk 0-100 km/t: 9,2 sekunder Toppfart: 202 km/t Forbruk: 0,65 liter/mil Lengde/bredde/høyde: 4,66 - 1,82 - 1,48 meter Vekt: 1.370 kilo Bagasjerom: 608/1.620 liter Pris: 408.500 kroner Pris testbil: 472.500 kroner

Hvis mye utstyr ikke er viktig for deg, kan du få biler en klasse over til rundt samme pris som denne testbilen. Eller du kan gjøre som veldig mange andre: Går for SUV/crossover i stedet.

Hvem er konkurrentene?

Vi kommer naturligvis ikke unna VW Golf . Den er fortsatt målestokken i klassen og for mange kjøpere et opplagt valg. Det er også mange andre bra biler å velge mellom her: Opel Astra har aldri vært bedre, selv om den går under radaren hos mange.

Andre? Peugeot 308 , Hyundai i30 , Kia Ceed , Mazda 3 , Renault Megane, denne lista er virkelig lang. Skal du prøve alle før kjøp, har du mye bilkjøring foran deg!

En annen det kan være verdt å sjekke ut, er storebror Mondeo. Den kom i hybridutgave i fjor og har startpris på 448.000 kroner. Den har adskillig mindre bagasjerom (403 liter), men til gjengjeld høyere komfort og langt mer storbilfølelse.

Focus har nok hentet en god del tidligere Mondeo-eiere i denne generasjonen, bagasjerommet er en god del større enn på "storebror".

Vil naboen bli imponert?

Focus stasjonsvogn er et typisk fornuftsvalg. Den kjøpes av de som trenger stasjonsvogn, men ikke har lyst (eller mulighet) til å bruke altfor mye penger på nybilen. Småbarnsfamilier er den naturlige målgruppen.

Active-versjonen skiller seg litt fra mengden, men har fortsatt et godt stykke igjen til å bli en bil folk snur seg etter.

Interiøret er funksjonelt, men både design og materialvalg ramler litt gjennom til denne prisen.

Broom mener:

Vi er i en bilklasse der det aller meste handler om fornuft. Her er de fleste kjøperne ute etter mye plass, til en pris som ikke tar knekken på familiebudsjettet.

Focus leverer altså veldig bra på plassen, det gjelder både bagasjerommet og baksetet som duger helt greit til to voksne.

Kjøreegenskapene er gode og presise. Her har Focus lange og gode tradisjoner, selv om det også merkes at den har blitt større med årene.

Testbilen byr på mye utstyr for pengene, men både støydemping og interiør ligger noen hakk under det vi forventer i en bil med prislapp som snuser på en halv million kroner. Noen synlige sømmer på dashbordet og spesielle setetrekk er ikke nok til å gi særlig luksusfølelse. Slik sett fremstår hele Vignale-konseptet som litt halvhjertet.

Dette mener eierne:

Vi har mange anmeldelser av Ford Focus inne i Brooms bruktbilguide. Her kan du lese hva alle de eierne mener om bilen sin.

Klikk her hvis du eier en Focus og vil dele dine erfaringer med den.

Active-utgaven har mye bra med seg. Men skulle det virkelig tatt av i Norge hadde den nok trengt både ladbar hybrid-drivlinje og 4x4. Ingen av delene er tilgjengelig her.

Visste du at:

– Focus har solgt over 16 millioner eksemplarer siden den kom på markedet for 20 år siden. Den har også vært Europas mest solgte bil i flere år.

– De høyreiste crossoverne har tatt mye salg fra Golf/Focus-klassen de siste årene. Ford svarer på det med nye Puma, som er en høyreist bil med mange smarte løsninger.

– Focus er den første bilen fra Ford i Europa med Head up display.

Saken ble først publisert på Broom.no