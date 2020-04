Denne har naboen neppe maken til

Benny Christensen er Brooms bilekspert.

Heisann Benny

Ramlet borti en 1992 Toyota Estima TD 4X4 automat. På toppen av alt med rattet på høyresiden.

Dette er jo en bil som stort sett ble solgt som Previa her på berget. Knapt noen ble hentet inn med diesel og enda færre med 4x4. Denne befinner seg sør i Europa akkurat nå, på spanske skilt.

Hva tenker du om å hente hjem noe sånt for å ha en litt sær bruksbil? Håpløst eller gøy? Siden det er en gammel Toyota så er den vel ikke allverdens gal med tanke på driftsikkerhet heller, på tross alderen?

Benny svarer:

Toyota Estima med høyreratt, dieselmotor og firehjulsdift – det må jeg få si er seriøst sært! Men samtidig skikkelig gøy. Naboen får neppe maken – for å si det slik.

Estima er den japanske utgaven av bilen sikkert mange husker som flerbruksbilen Previa her hjemme. Det forklarer også høyrerattet.

Den er en romslig og praktisk flerbruksbil. Mye av grunnen til den gode innvendige plassen er at motoren er vippet 75 grader sideveis og plassert midt under bilen. Godt for plassen, men ikke nødvendigvis for service-vennligheten. Passasjersete og gulvtepper måtte ut for få skiftet tennplugger. Men med diesel, slipper du uansett tennplugg-byttene.

Her hjemme tror jeg ikke disse ble levert med dieselmaskin, men en 2,4-liters bensinmotor på rundt 130 hk. Men den fantes med to ulike versjoner dieselmotor også. Begge på 2,2 liter.

Første generasjon Previa /Estima var tilgjengelige med et firehjulsdriftsystem som ble kalt All-Trac. Jeg var ikke klar over at dette fantes på dieselversjonene, men om "din" bil har det, skal jeg være den første til å gi meg på det.

Toyota Estima Emina, i litt smalere og kortere versjon på grunn av japanske avgifter.

Det som kunne gjort det hele enda særere var om bilen var en Estima Lucidia eller Estima Emina. Disse er i prinsipp samme bil, men i kortere og smalere versjoner. Ganske enkelt fordi avgiftene i Japan ble beregnet ut fra hvor lange og brede bilene var. Ryktene sier at disse bilene kun ble solgt fra utvalgte "Toyota Store-forhandlere". Og at det var disse mindre versjonene som var tilgjengelige med dieselmotor. Om det stemmer, tør jeg ikke helt si. Kanskje noen av Broom-leserne vet det?

På jakt etter billig bil? Dette må du sjekke

Klappet sammen som et korthus

Jeg synes uansett at dette er såpass sært og rart at det kunne være verdt å ta vare på bilen. Om du tenker å bruke den som bruksbil for familien, kan det være greit å være klar over at disse bilene ble slaktet ganske godt i krasjtester på den tiden. De klappet sammen som korthus.

Ettersom den "bare" er 28 år gammel er den ikke veteran etter 30-års regelen, men du skal kunne importere den etter 20-års regelen uten avgifter. Ikke glem at moms og evt. frakt tilkommer.

Ja, Toyota lager gode og driftssikre biler – det er det ingen tvil om. Men på en så gammel bil, kan det meste skje når som helst. Selv om det er Toyota. Bremser, hjuloppheng, forstilling, motor og drivverk må sjekkes litt nøye før kjøp. Selv om bilen kanskje har gått mye i tørt klima, er det neppe dumt å se litt etter rust heller.

Jeg synes dette er en kombinasjon av både sært, rart og praktisk. Så om bilen er hel, fin og i grei teknisk stand og prisen til å leve med – ta vare på den!

Lykke til med det som trolig blir Norges eneste Estima!

