En av verdens mest primitive biler har blitt snobbe-SUV

Land Rover. Smak på ordet. Dette er et bilmerke de aller fleste kjenner til og som gir sterke assosiasjoner.

Kanskje ser du den for deg på svingete, engelske småveier omkranset av steingjerder og blant gamle møkkete traktorer og sauer? Kanskje med en kar med sixpence i tweed og oilskin-jakke bak rattet?

Eller kanskje du ser den for deg i Afrika, enten på safari blant løver og giraffer i en oransje solnedgang, eller som misjonær-vogn for oppsøkende virksomhet dit det knapt har vært biler før.

Eller som ekspedisjons-bil ett eller annet uframkommelig og ugjestmildt strøk på denne kloden. Kanskje med taktelt og dagens middag putrende på en primus etter endt dagsetappe. Klisjeene rundt bilen er mange. Slik der gjerne blir rundt legender som har vært med oss i mange, mange år.

Modellen her definitivt blitt utviklet underveis, men Land Rover har hele tiden vært tro mot det opprinnelige konseptet.

Måtte gi opp etter 68 år

Den aller første Land Roveren ble vist i 1948. Selvfølgelig ble bilen oppgradert og forbedret underveis, til den stille og rolig forsvant i 2016.

Eller forresten – stille og rolig var feil uttrykk. Den ble borte til stor sorg og fortvilelse for entusiastene. Men det var ingen vei utenom. Land Rover hadde vært flinke til å sno bilen gjennom stadig strengere krav både når det gjaldt utslipp og kollisjonsikkerhet. Men en en dag stoppet det altså opp. Den legendariske bilen forsvant. Den siste av de gamle Defender ble bygget 29. januar 2016. 68 år etter at den kom første gang.

At legendariske bilmodeller forsvinner skjer jo fra tid til annen. Men ofte står en erstatter klar i kulissene og venter på spotlysene.

Det gjorde det ikke her. Land Rover var også usikre på om de i det hele tatt skulle erstatte bilen. For hvor lett er det egentlig å hoppe etter Wirkola? Ganske vanskelig, vil vi tro. Land Rover brukte i alle fall fire år før de nå har en erstatter klar.

Men hvordan gjør man det egentlig når man skal erstatte en legende? Lager man noe som er ganske likt – eller noe som er helt, helt annerledes?

Dette er en Land Rover fra 2013. Og som så ofte før - der det ikke er vei.

Skal fortsatt være best i terrenget

Hos Land Rover valgte man vel strengt tatt litt av begge deler. Altså – bilen er helt ny. Ikke så mye som en skrue passer om hverandre fra den gamle, opprinnelige Defenderen. Men samtidig har man valgt å beholde noe av det opprinnelige DNA-et. Både når det gjelder designelementer utvendig og innvendig, men kanskje aller mest når det gjelder offroad-egenskaper og framkommelighet.

Her snakker vi høy og lavgir-serie, midt-differensial og mulighet for låsbar bak-differensial som tilvalg. Defender har et av verdens beste 4x4-systemer. Dette er svært viktig for Land Rover. Her skal du komme frem, nær sagt over alt.

Når det gjelder selve grunndesignet har bilen en lett gjenkjennelig silhuett, med korte overheng, utvendig reservehjul og side-hengslet bakdør.

Bilen blir tilgjengelig i ulike lengder. Først ut er utgaven som heter 110. Den får du med fem eller syv seter. Så kommer Defender også i kortere 90-versjon – mens den største heter 130.

Slik ser 2020 modellen ut. Helt ny og moderne, men likevel med et DNA fra den opprinnelige Land Roveren.

Et utall varianter og muligheter

Når det gjelder utstyrsvarianter, kan man velge mellom S, SE, HSE, First Edition og Defender X. I Tillegg finnes utstyrspakker som Expolrer, Adventure, Country og Urban pack. Samt et bredt utvalg av ekstrautyr, utenom pakkene. Her bør man ha alle muligheter for å få bilen slik man selv vil, uansett livsstil og bruksområde.

Også når det gjelder motorisering er det en del valgmuligheter. To dieselmotorer, på enten 200 eller 240 hestekrefter. Dessuten to bensinmotorer. En 2-liter med 300 hestekrefter, og en 3-liters rekkesekser på 400. En annen utgave som nordmenn trolig vil sette stor pris på er en ladbar hybrid på 404 hester som kommer noe senere.

Dagens Land Rover har solgt godt som varebil. Nykommeren vil også kunne leveres som varebil på grønne skilter med to eller tre seter. Det gjelder, dessverre ikke for hybriden. Der tar batteriene en for stor del av plassen i varerommet.

Men uansett – modellutvalget blir større en noen gang. Det er vel heller ingen urimelig påstand å si at SUV-segmetet har vokst seg noe større siden den den første Land Roveren kom for 72 år siden. Det er flere konkurrenter nå.

Også interiøret er nå tidsriktig og digitalt i Land Rover.

Konkurrentene

Vi tror nye Land Rover Defender kanskje synes at en Toyota Land Cruiser blir litt vanlig og kjedelig og at Mercedes G-Klasse kanskje blir litt voldsom. Den vil nok kunne posisjonere seg omtrent midt i mellom disse to, som fortogså er de nærmeste konkurrentene.

Bilen har altså blitt langt mer luksuriøs enn tidligere. Den er også mye mer avansert enn forgjengeren. Defender er spekket med det siste Jaguar Land Rover-konsernet kan tilby av teknologi.

Bilen bygges ved Land Rovers nye fabrikk i Slovakia. Her har de investert hele 10 milliarder kroner i et anlegg hvor også Discovery skal produseres. Dermed skal en av de mest erke-britiske bilen som finnes, bygges utenfor Storbritannia.

Land Rover finnes fortsatt i kort utgave – og heter, som seg hør og bør, 90.

Ikke noen billig-bil

Ser vi på prisene, er det tydelig at nye Defender er en annen bil enn forgjengeren. Rimeligste Defender starter nå på ublyge 1.085.950 kroner. Vil du ha den som sjuseter, øker prisen til 1.1 million. Billigste utgave med bensinmotor starter på 1.224.900 kroner.

Land Rover vil tilby en First Edition med mye utstyr inkludert. Da starter prisen på 1.286.950 kroner. Helt øverst på prisskalaen finner vi 3,0 Defender X med 400 hestekrefter. For den må du ut med 1.638.250 kroner.

Vi kan vel med det fastslå at bilen har gått fra å nærmest være et praktisk verktøy og et landbruksredskap – til å bli en sosse-SUV for de velbemidlede.

De første bilene ankommer kongeriket i løpet av april, om alt går etter planen.

