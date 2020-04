Vegvesenet kontrollerer færre tunge kjøretøy, men gir flere gebyrer

I mars var 34.000 tunge kjøretøy innom en av Vegvesenets kontrollplasser. Antallet tungbilkontroller har gått noe ned sammenlignet med samme måned i fjor. Da var det 675 flere enn i år, melder Vegvesenet.

– Vi har innført en rekke tiltak for å hindre smittespredning, noe som har ført til at kontrollene tar lengre tid enn normalt, sier avdelingsdirektør for utekontroll i Statens vegvesen, Kjetil Wigdel.

Av de over 34.000 bilene som var innom kontrollplassene, ble nesten 28.000 blitt vinket videre uten nærmere inspeksjon. Vegvesenet melder derimot om flere gebyrer, først og fremst på grunn av manglende kjettinger eller dårlige dekk og overlast.

Antallet dekk-gebyr økte fra 299 til 387 fra mars i fjor til mars i år, mens antallet overlastgebyr i samme periode økte fra 340 til 409.

– Det sier nok mer om vår evne til å plukke ut de riktige kjøretøyene for kontroll enn om den generelle tilstanden på kjøretøyparken, sier Wigdel.