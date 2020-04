Mirjam kom hjem med bruktbilen – så oppdaget hun at noe var veldig galt

– Jeg sitter inne på kontoret i bruktbilforretningen. En mann sitter og stirrer inn i PC-en sin, og overser meg fullstendig. Stillheten er total og av det skikkelig kleine slaget. Minuttene snegler seg ulidelig sakte av gårde. Først ett, så ett til ... Etter fem lange minutter titter selgeren endelig opp. Ser på meg og sier:

"Hør her: Du får 30.000 i cash, så tar du med deg bilen og stikker. Okei?"

– Okei-et var ikke et spørsmål, men mer et: "ferdig snakka ..."

Det forteller 27 år gamle Mirjam Hvitlock.

Hendelsen finner sted når hun kommer for å levere tilbake Volvo XC70-en hun hadde kjøpt for å ha som en solid arbeidsbil på småbruket i Gaupen, litt nord for Hamar.

– Vi har en litt lei bakke, så vi trengte en bil med firehjulsdrift og tilhengerfeste. Valget falt på en Volvo XC70 fra 2002. Vi betalte 68.000 kroner for den, og fikk oppgitt at den hadde hadde gått 172.000 kilometer, forteller Mirjam.

Småbrukidyll med Volvo – så lenge det varte. Foto: Privat.

Miles vs kilometer

– Da vi kom for å hente den, stusset vi litt på at speedometeret var oppgitt i både miles og kilometer. Jeg spurte selgeren hvorfor og fikk beskjed om at det var fordi den var bruktimportert. Det var det forresten ikke opplyst om i salgsannonsen, forteller Mirjam som beskriver seg selv som ikke spesielt bilinteressert eller bilkyndig.

Hun tenkte ikke så nøye over dette med miles og kilometer da.

– Nei, det var først da en kompis satt på med oss og også bemerket dette med at speedometeret var oppgitt i både miles og kilometer. Han lurte i sammen slengen på hva som gjaldt for kilometerstanden.

En kjapp sjekk viste at også denne var i miles. Det betydde at bilen hadde gått betydelig mer enn de 172.000 kilometerne som var oppgitt i salgsannonse og kontrakt.

Først 5000, så 10.000 kroner

– Ingen liker å bli lurt. Følelsen og klumpen jeg fikk i magen var ikke god ... Jeg sendte en skriftlig reklamasjon til firmaet vi hadde kjøpt den av og sa jeg ville heve kjøpet. De svarte at de ville ta kontakt på telefon. Etter noen ukers stillhet ringte jeg dem.

Mirjam Hvitlock vil advare andre mot å havne i samme fella. Foto: Privat.

– Jeg ble lovet at de skulle sjekke litt opp rundt dette og ta kontakt med meg igjen. Det skjedde selvfølgelig ikke. Jeg måtte ringe og purre opp. Dette skjedde flere ganger.

– Etter hvert fikk jeg tilbud om 5.000 kroner i kompensasjon. Så ble det økt til 10.000. Jeg takket fortsatt nei og sto på kravet om å heve kjøpet. Det nektet de. De påsto deretter å ha snakket med forbrukerrådet om saken, og i følge dem ville jeg kun ha krav på å bytte bilen med en annen bil de hadde. Dette trodde jeg ikke noe på.

Dessuten måtte jeg da betale for ny finn-annonse, bilen skulle takseres for eventuelle skader og slitasje på den lille stunden vi hadde eid den og de forlangte også to kroner for hver kilometer den var kjørt. Også endel andre omkostninger de mente de hadde hatt. Det hele begynte å bli litt ubehagelig. Plutselig var jeg den vanskelige parten her. At det var de som hadde lurt meg, tror jeg ikke helt falt dem inn, sier en oppgitt Mirjam.

De ga seg ikke ...

– Dessuten var det tidkrevende, energitappende og ikke minst utrolig frustrerende. Jeg er heldigvis NAF-medlem og tok kontakt og fikk hjelp av en flink advokat der. Da ble det endelig vei i vellinga.

– Vi hadde spart på alt av dokumentasjon. Kontrakten, annonsen på bilen og mailutveksling, selv om det ikke var mye. I tillegg hadde jeg taleopptak av alle telefonsamtalene. NAF-advokaten mente vi hadde en sterk sak.

Det er alltid masse som skal gjøres på et småbruk, og Volvoen med firehjulsdrift og hengerfeste kunne blitt en god partner. Foto: Privat.

– Uten hjelp derfra tror jeg ikke vi hadde klart dette. For etter hvert ga firmaet opp og gikk med på heving av kjøpet. Det var i alle fall det vi alle trodde. Så jeg satte meg i bilen og kjørte dit bilen var kjøpt. For å levere den tilbake.

Det var da situasjonen som er beskrevet innledningsvis oppsto.

– De ga seg jo pokker meg aldri ...

Men Mirjam, som jobber i fengselsvesenet, har omgått tøffe gutter og jenter før, hun. Så hun sto på sitt. De 30.000 kronene takket hun bestemt nei til. Hun forklarte at hun hadde kommet for å levere tilbake bilen og for å få igjen pengene sine. Og slik ble det.

– Ja, heldigvis. Men jeg stusser litt. De var villig til å gi meg 30.000 kroner for å beholde bilen jeg hadde kjøpt for 68.000 kroner. Det synes jeg var rart, forklarer hun.

Advarer andre

Hun står fram med sin historie for å både hjelpe og advare andre som kan havne i samme situasjon.

– Jeg er jo kjent med at bruktbil er en gjenganger på klagetoppen hos Forbrukerrådet. Jeg tenker på at dette med å sjekke bilen nøye før kjøp er kjempeviktig. Gjerne hos en nøytral tredjepart, som et annet verksted eller NAF. Det selv om du kjøper hos enlforhandler. Det er lov å være kritisk, så spør, grav og be om dokumentasjon der det er aktuelt.

– Ta vare på all dokumentasjon. I vårt tilfelle ville ikke selger kommunisere skriftlig, men heldigvis hadde vi taleopptak av telefonsamtalene. Ikke vær redd for å søke juridisk hjelp om du kjører deg fast. Nå skal ikke jeg opptre som noe "reklamebyrå" for NAF, men uten hjelpen vi fikk der hadde vi nok ikke klart dette og fortsatt hatt Volvoen, tror hun.

Nå står det derimot en brukt Suzuki Grand Vitara på tunet.

– Ja, den ble kjøpt privat, testet og sjekket nøye før kjøp. Den er ikke like komfortabel som Volvoen, men plassen er god og den har firehjulsdrift og tilhengerfeste, så den er perfekt for oss nå, avslutter Mirjam.

