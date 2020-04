Nå gjør de bestselgeren sin elektrisk

Porsche har hatt stor suksess med sin kompakt-SUV, Macan. Den har vært merkets mestselgende modell globalt over flere år.

Etterspørselen etter kompakte familie-SUV-er ventet å være stor også de neste årene. Det samme vil trolig gjelde elbiler. Det er derfor enkelt å forstå at Porsche satser på full elektrifisering av sin Macan.

Macan blir derfor Porsches neste ebil ut, etter Taycan, og det snakkes nå om lansering i 2022.

Ny og gammel sammen

Macan dukket opp første gang i 2014 og selv om modellen har blitt oppgradert underveis, er det snart på tide med en ny generasjon av den populære familie-SUV-en. Som blant annet har solgt veldig godt både i Kina og USA.

Porsche har tidligere uttalt at den elektriske Macan helt vil erstatte bensinmodellene. Nå går de tilbake på dette og holder døra på gløtt for at bensin- og den elektriske varianten kan selges side om side. I alle fall for en periode.

Diesel har den tyske fabrikanten allerede kuttet helt ut i sine modeller.

I 2025 regner Porsche med at 50 prosent av egne modeller vil være enten helt elektriske, eller som ladbare hybrider.

Samme ledesystem som Taycan

Den nye Macan vil, etter det vi erfarer, bygges på PPE (Premium Platform Electric) – plattformen som utvikles som et samarbeid mellom Porsche og Audi. Denne er ikke konstruert eller tilrettelagt for forbrenningsmotorer i det hele tatt. Den er fullelektrisk.

Det kan være snakk om ett år eller to med overlapping mens den gamle modellen fortsatt bygges, før den elektriske versjonen tar helt over.

Akkurat som på Taycan, som bygger på en J1 plattform, vil PPE-plattformen ha et avansert 800-volt-system og kunne kan lade 350 kW. Selvfølgelig vil flere ulike batteripakker være tilgjengelige. Ryktene sladrer om opptil 500 kilometers rekkevidde.

Forsinket

PPE-plattformen kommer til å bli utviklet med bakhjulsdrift som standard, men firehjulstrekk vil også være tilgjengelig. Det samme vil støtte for firehjulsstyring og luftfjæring også være.

Planen var at nye Macan skulle være klar i 2021, men forsinkelser under utviklingen av den nye plattformen har gjort at vi må bla om til 2022 på kalenderen før bilen er her.

Erfaringene så langt med elektrisk Porsche er veldig gode. Selv de mest innbitte "bensinhoder" hyller Taycan. Så da får vi bare håpe at det gamle ordtaket om at den som venter på noe godt – ikke venter forgjeves, også gjelder for kommende Macan.

Saken ble først publisert på Broom.no