Frykter mange elbil-eiere får problemer i sommer

Årets sommerferie-planer har for mange norske familier blitt snudd på hodet.

Fly på bakken og karantene-regler kan bety at det blir Norgesferie med bil for mange av oss. Men heller ikke det behøver å bli bare enkelt. Særlig for de som her elbil. Det gjelder som kjent for ganske mange her i Norge.

Lengre rekkevidde, økt utvalg og biler i flere ulike segmenter har bidratt til veksten. Mange familier har nå elbil som eneste bil. Det kan fungere helt supert på dagligkjøringen og med hyppig bruk av hjemmelader. Men på ferietur kan dette by på problemer.

Annerledes sommer

– Akkurat nå er mye usikkert, men bilferie i Norge kan fort bli alternativet for mange. Det er den norske ladeinfrastrukturen for elbiler ikke forberedt på, sier Nils Sødal, senior kommunikasjonsrådgiver i NAF i en pressemelding.

Det er vanskelig å si hvor lenge de strenge restriksjonene for å stoppe smitten av korona vil vare, men at sommeren blir annerledes enn vanlig er svært sannsynlig.

– Nå er tiden for å forberede oss for tiden etter de strengeste reiserestriksjonene, sier Sødal.

Lade når man stopper – ikke stoppe for å lade

NAF tar til orde for at regjeringen raskt må få på plass en støtteordning for destinasjonsladere for elbiler, på hoteller, veikroer, campingplasser, utfartssteder og kjøpesentre rundt om i Norge. Destinasjonsladere er ladere som plasseres på kommersielle steder hvor folk stopper for å handle, spise, gå turer. Spesielt er det viktig å på plass tilbud om lading der folk overnatter.

– Det dreier seg om å lade når du stopper, framfor å stoppe for å lade, forklarer Sødal.

Han mener omfanget av destinasjonsladere i Norge er for lavt. Veksten i elbiler er raskere enn veksten i antall ladere. Flere destinasjonsladere vil også lette trykket på hurtigladenettverket.

–Hvis elbilistene er trygge på at de kan lade når de kommer frem til destinasjonen, vil de kun være avhengig av kortere ladestopp underveis for å nå frem, mener han.

Sødal viser til at regjeringen har lovet en statlig støtteordning for ladere i parkeringsanlegg og borettslag.

– Denne ordningen bør utvides til å også inkludere destinasjonsladere, og komme på plass raskt, som en enkel og ubyråkratisk ordning, sier Sødal helt til slutt.

