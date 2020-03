Derfor skal du være veldig forsiktig med antibac i bilen

Enten du deler bil med noen eller frykter du kan ta med deg smitte inn i bilen når du har gjort nødvendige ærender: Nå er det viktig å ta forholdsregler også på dette området.

I bilen er det mange harde kontaktflater som et virus kan sette seg på. Ut fra den informasjonen som foreligger nå, kan cronaviruset antagelig overleve en stund på disse flatene. Nøyaktig hvor lenge, er usikkert.

Mange av oss sverger nå til antibac for å desinfisere både hender og ulike gjenstander. Men det skal du ikke automatisk gjøre i bilen.

– Unngå det mest mulig

– Nei, generelt skal man være forsiktig med å bruke antibac inne i bilen, det gjelder blant annet navigasjonsskjermer og instrumentpanel.

– Enkelte typer antibac er trygge, mens andre kan skade og matte overflatene. Mitt råd er derfor å unngå dette mest mulig, sier Bjørn-Aage Bredal som produkt- og markedssjef i selskapet Garasjetid.

Han er såkalt IDA CD-SV-sertifisert detailer og en av dem i Norge som vet mest om hvordan man best tar vare på bilen sin.

– Jeg vil gjerne understreke at jeg ikke er ekspert på hverken virus eller korona, men jeg biter meg merke i at helsemyndigheter og andre opplyser at vask ofte er mer enn bra nok. Jeg vil anta at dette også gjelder andre overflater, sier Bredal.

I bilen er det viktig å vaske alle berøringspunkter, også utvendige håndtak.

Veldig god effekt

Hans råd er å i stedet bruke mikrofiber på alle overflater som skal renses:

– Mikrofiber har lenge vært kjent som et svært bra rengjøringsmiddel mot bakterier. Helseinstitusjoner og sykehus bruker mikrofiber med rent vann, og har veldig god effekt av det.

– Hva med rattet, som ofte er i skinn?

– Det samme gjelder her. Jeg vil absolutt ikke anbefale noen å ta sjansen på å bruke antibac på rattet. Også her er mikrofiber det meste, mener Bredal.

Vaske alt du berører

NAF har tidligere vært ute med råd rundt hvordan man best minimerer risikoen for smitte i bilen. Deres råd er at man bretter mikrofiberkluten mellom hver overflate. Man bør også unngå å dyppe denne i en bøtte mellom hver overflate, men heller bygge klut mellom de ulike overflatene.

Noen deler er det svært viktig at du vasker grundig. Det gjelder spesielt det du nødvendigvis må berøre når du kjører bil.

Det aller viktigste her er ratt, girspak, knapper og brytere. Men også infotainmentskjermen som nå finnes i de aller fleste biler. Denne må trykkes på for å bruke mange av bilens funksjoner, dermed kan den også spre smitte.

Husk også dørhåndtak både utvendig og innvendig, også disse bør vaskes.

Artikkelen er først publisert av Broom.