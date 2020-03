Bruk av moderne, teknologiske dupeditter i biler, svekker konsentrasjonsevnen vår betydelig. Stadig flere biler kommer utstyrt med store skjermer med touch-funksjon, som kan brukes til alt fra navigasjon og servicebeskjeder, til musikk og telefonfunksjoner.

Disse systemene distraherer oss mer enn å tekste på mobilen eller å ringe uten å bruke handsfree gjør, viser en ny studie, gjennomført av den britiske, ideelle organisasjonen iAM RoadSmart, hvis formål er å bedre trafikksikkerheten.

EU anslår at distraherte sjåfører er en faktor i mellom 10-30 prosent av alle bilulykker i Europa hvert år.

Uten noen distraksjoner bruker vi som regel ett sekund på å reagere, dersom det skjer noe uforutsett på veien.

Tidligere studier viser at det å ringe med handsfree gir 27 prosent lengre reaksjonstid, å tekste gir 35 prosent lengre reaksjonstid og å ringe med håndholdt telefon gir 46 prosent lengre reaksjonstid.

Den nye studien viser at å velge musikk med touchfunksjon på infotainment-systemer gir mellom 53 og 57 prosent lengre reaksjonstid. Det betyr en økt bremselengde på motorvei på mellom 19 og 25 meter.

Slik ble studien gjennomført

40 test-deltakere kjørte en løype på 16 kilometer i en bilsimulator, mens de utføre tre ulike typer oppgaver:

Følg etter en bil og hold avstanden jevn mens du først setter på musikk gjennom Spotify, deretter skrur på radioen og finner to ulike BBC-kanaler. Utfør to navigasjonsoppgaver: Til en togstasjon og til en restaurant eller bensinstasjon mens du kjører på motorveien. Kjør i et åttetall mens du leser en tekstmelding. Les deretter en tekstmelding og utfør taleanrop.

Deltakerne skulle kjøre testløypa tre ganger. Den første gangen var en kontrollrunde, hvor de kjørte strekningen uten gjennomføre noen av oppgavene. På runde to skulle de gjennomføre alle oppgavene ved å bruke stemmekontroll. På runde tre skulle de gjennomføre alle oppgavene ved å bruke touch-funksjonen på infotainment-systemet.

På alle tre rundene dukket det opp en stor, rød strek i synsfeltet til sjåføren fire ganger. Når sjåføren så streken, skulle vedkommende reagere ved å dra i en spak. Reaksjonstiden i kontrollrunden ble sammenlignet med reaksjonstiden i de to andre rundene.

20 av deltakerne i studien bruke systemet Android Auto, som støttes av mange biler som selges i Norge, men som foreløpig ikke er lansert som app til norske telefoner. 20 av deltakerne brukte systemet Apple CarPlay, som heller ikke er lansert i Norge.

Med unntak av muligheten for stemmekontroll, ligner imidlertid disse to systemene på alle infotainmentsystemer i biler som har skjermer med touchfunksjon, slik de fleste nye biler har.

Slik ser de to systemene i fra studien ut:

Artikkelen fortsetter under.

Apple Carplay. Foto: Volkswagen

Android Auto.

Undervurderte eget tidsbruk

Reaksjonstiden til deltakerne når de røde strekene dukket opp økte ved bruk av stemmekontroll på runde to, sammenlignet med kontrollrunden. Tidsbruken på de ulike oppgavene var imidlertid innenfor det nasjonale, amerikanske retningslinjer regner for forsvarlig uten å skape farlige situasjoner (12 sekunder).

Ved bruk av touchfunksjonen på runde tre, økte reaksjonstiden mest, og tidsbruken for fem av seks oppgaver var langt over det som regnes som forsvarlig ved bruk av Android Auto. For Apple CarPlay var tidsbruken over det som regner som forsvarlig ved tre av seks oppgaver.

Studien fant også at deltakerne selv undervurderte hvor lenge de holdt øynene vekk fra veien mens de gjennomførte de ulike oppgavene, og dermed trodde de hadde mer kontroll på kjøringen enn de hadde.

Når deltakerne tok i brukt infotainment-systemene på runde to og tre, hadde de også større variasjoner i hastighet mens de kjørte, og mer vingling i kjørebanen. Særlig gjaldt dette når test-deltakerne brukte touch-funksjonen.