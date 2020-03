En av Norges billigste elbiler – her er dommen

MG, eller Morris Garages, var en gang kjent for å lage sportsbiler – gjerne med to seter og som cabriolet.

I dag ser bildet ganske annerledes ut. Siden 2007 har merket vært eid av Kinas største bilprodusent, SAIC. Som hos veldig mange andre, satser også de på elektrisk mobilitet, MG inkludert.

Etter litt frem og tilbake, er nå MGs første elbil endelig på plass i Norge. Med en startpris på 239.000 kroner, er nykommeren en av de billigste elbilene du får kjøpt i dag.

Hva er dette?

MG ZS EV, som er det komplette navnet, er en kompakt SUV, eller crossover. Bilen leveres i to utstyrsnivåer, comfort eller luxury. For sistnevnte må du bla opp 20.000 kroner ekstra. Da får du blant annet panoramasoltak, elektriske seter med varme, 17 toms felger, blindsonevarsler og ryggekamera.

Akkurat det synes vi kan være verdt å betale litt ekstra for. Bilen er tross alt fortsatt svært gunstig, med en prislapp på 259.890 kroner.

Batteripakken er på 44,5 kWt. Det bidrar til en rekkevidde på maksimalt 263 kilometer, etter den nye og strengere WLTP-målemetoden. MG ZS EV er med andre ord ingen rekkeviddemester, men med drøyt 20 mil per ladning, bør det likevel holde til hverdags for de aller fleste.

Det er Norwegian Mobility Group som importerer MG til Norge. Salgsmålet for ZS EV i 2020 er 2.000 biler.

Mange elbiler mangler fortsatt noe de fleste andre biler har

Hvordan er den å kjøre?

Førsteinntrykket bak rattet er positivt. Understellet oppleves komfortabelt og fint satt opp. Styringen er dessuten akkurat passe vektet, så kjørefølelsen er absolutt godkjent.

MG ZS EV Motor: Elektrisk

Effekt: 143 hk / 353 hk Nm 0-100 km/t: 8,2 sek.

Toppfart: 140 km/t Batteripakke: 44,5 kWt

Ladehastighet: 6,6 / 85 kW

Bagasjerom: 448 liter

Lengde x bredde x høyde: 431/181/164 cm

Vekt: 1.518 kg

Pris fra: 239.890 kroner

Bilen er utstyrt med tre ulike kjerneprogrammer: Eco, normal og sport. Vipper du den over i sport, merkes det tydelig at gassresponsen skjerpes. Og med 143 hk og 353 Nm, er bilen nokså kvikk ut av lyskryssene.

Når det er sagt, heller oppsettet på bilen helt klart mot det komfortable, så dette er ingen bil du går inn for å jage rundt svingene.

Rett ved siden av bryteren for kjøreprogram, kan du forresten justere hvor aktiv regenereringen skal være – i tre ulike nivåer.

Interiøret er pent å se på. MG har også bevart noen fysiske knapper, det har vi sansen for.

Ny SUV like rundt hjørnet – nå er prisene klare

Finest utenpå eller inni?

Eksteriørt gjør ikke XS altfor mye ut av seg. Det som skiller den mest ut er nesten logoen, for den finnes det foreløpig ikke mange av norske veier.

Utvendig preges designet av nokså stramme linjer, og det er ingen tvil om at SUV-formen er på plass. Vi liker fronten best, med en tøff frontfanger og en veldig Mercedes-inspirert diamantgrill.

Denne touchskjermen er langt i fra det beste vi har opplevd.

På innsiden oppleves interiøret ryddig og oversiktlig, men her merkes det også godt at du setter deg inn i en rimelig bil. Litt som forventet, er materialkvaliteten et stykke unna de beste i klassen. Infotainmentskjermen på 8 tommer vinner heller ingen gullmedalje hos oss.

Den oppleves treg og er lite responsiv. For eksempel kan det ta minst fem sekunder fra du åpner kart-funksjonen til kartet faktisk er oppe. ZS EV har heller ikke automatisk klimaanlegg. Det innebærer at du ikke kan velge «22 grader», men i stedet må justere temperatur og viftehastighet manuelt.

Ellers må vi si at bilen leveres med mye utstyr – til denne prisklassen å være. Elektrisk justerbare seter, panoramasoltak, DAB-radio, godt lydanlegg med seks høyttalere, Apple Carplay og nøkkelløs inngang – for å nevne noe.

Av annet utstyr finner vi nødbremsassistent, autohold-funksjon, aktiv filholder, parkeringssensorer og ikke minst adaptiv cruisekontroll. Tommel opp for det!

Elbilene vi gleder oss ekstra til i år

Bilen er ganske så tøff i trynet. Dette kan etterhvert bli et vanligere syn på norske veier.

Hvordan er plassen?

Vi snakker om en kompakt-SUV/crossover som måler 4,31 meter i lengderetning.

Det vil si at den er jevnstor med Kia e-Niro og litt lenger enn Hyundai Kona Electric, som forresten er to nærliggende, men også dyrere konkurrenter.

MG skal ha skryt for god plassutnyttelse. Foran sitter to voksne veldig bra, mens plassen i andre seterad er helt grei. I førerposisjon savner vi forresten litt flere justeringsmuligheter. Sittestillingen er med andre ord ikke helt optimal.

Bagasjerommet er romslig i MG ZS EV, og tar unna 448 liter. Det kan også justeres i to høyder, hvor høyeste nivå gir tilnærmet flatt gulv hvis du legger ned setene bak.

Går den bra?

Plassen i baksetet er absolutt innafor.

Som elbiler flest er også ZS relativt kvikk opptil 60-70 km/t før det dabber av. Med 143 hk klarer bilen 0-100 km/t på 8,2 sekunder. Toppfarten er begrenset til 140 km/t.

Mer interessant er det å snakke om rekkevidden. Den er oppgitt til 263 kilometer under optimale forhold. I vår testperiode er det kaldt og delvis snø på veiene, da krymper rekkevidden fort ned mot 200-tallet. Særlig hvis du vil ha normal temperatur i bilen, og kjører i et vanlig tempo.

Heldigvis støtter bilen hurtiglading, opptil 85 kW. Her skal det ta 40 minutter å lade batteripakken 0-80 prosent.

Varsler prisjokk på populær elbil

Vår testbil er "Regal Blue" – som koster 5.200 kroner ekstra. ZS EV leveres hverken med hengerfeste eller firehjulsdrift.

Og konklusjonen er?

Etter en uke bak rattet i nye MG ZS EV er vi mest av alt positive når nøklene leveres tilbake. Bilen er komfortabel – med en fin styrefølelse. Du får også godt med plass og utstyr – prisen tatt i betraktning.

Samtidig trekker både opplevd kvalitet og infotainmentsystem noe ned. Rekkevidden på 263 kilometer vil nok også legge en liten demper for mange.

Sammenligner vi den med andre elbiler i samme prisklasse (de er det ikke alt for mange av), syns vi totalpakken er mer enn godkjent. Dette er bra med elbil for pengene.

Med 5 års garanti på bil, 8 år på batteri og 10 år på rust, bør man dessuten være greit sikret, selv om vi snakker om et helt nytt merke i Norge – uten et tungt etablert forhandlernett.

Saken ble først publisert på Broom.no