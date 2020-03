Derfor føler Per seg grundig lurt av bilselgeren

Benny Christensen er Brooms bilekspert.

I "Spør Benny"-seksjonen på broom.no svarer han på alt som har med bil å gjøre.

Her er et av spørsmålene fra siste nettmøte:

Hei Benny. Jeg har et viktig spørsmål å få belyst. Jeg kjøpte en brukt Volvo XC90 med en oppgitt kilometerstand både i salgsanonnse og kjøpekontrakt på 178.000.

Jeg bestemte meg, etter litt om og men, for å kjøpe usett da den ble solgt 50 mil hjemmefra. Når jeg får bilen levert, viser det seg at det er 178.000 miles – og ikke kilometer – den har gått. Det er ganske mye mer enn 178.000 kilometer...

Hva mener du om dette? Hva kan jeg kreve i kompensasjon? Håper du kan svare. Mvh. Per M.

Benny svarer:

Hei Per.

Dette er virkelig ikke greit i det hele tatt.

Her tyder alt på at vi har med en bruktimportert bil å gjøre. Denne bilen har også gått vesentlig lengre – vi snakker rundt 250.000 kilometer, ikke 178.000 som du har fått opplyst. Både via annonsen og i kontrakten. Det er som du selv sier en vesentlig forskjell.

Det at bilen er bruktimportert har selger helt klart en plikt til å oppgi. Selvfølgelig skal korrekt kjørelengde også oppgis. Enten i miles eller kilometer. Dette må jo selger, som har eid og brukt bilen, ha visst om?

Jeg går ut i fra at dette er et privat kjøp/salg. Selv ikke den mest lugubre bruktbilsjappe opptrer vel så dumt..?

Uansett: Jeg mener at selger her har holdt tilbake vesentlige opplysninger. Du har rett og slett fått noe annet enn det du har betalt for. I dette tilfellet mener jeg at du har krav på å få hevet kjøpet. Ta godt vare på dokumentasjonen du har i form av annonse, kontakt og eventuell korrespondanse på mail eller SMS. Her har du en sterk sak.

Hadde det vært meg, ville jeg bedt selger komme og hente bilen og ta med pengene mine, inklusive omkostninger du har hatt ved eventuell frakt av bilen og lignende.

Dette var noe av det grommeste du kunne ha i bilen

Med buksene nede

Folk som er så frekke og så dumme at de tror de kan komme unna med noe slikt, fortjener ikke å få solgt bil i det hele tatt. Det er min mening. Få ting provoserer meg så mye som uærlighet.

Selger må vel også (forhåpentligvis) forstå at vedkommende har blitt tatt med "buksene nede" og bør rydde opp etter seg fortere enn svint ...

Hvis ikke dette løser seg kjapt, må du kontakte advokat og få hjelp her. Som nevnt – du bør ha en sterk sak i dette tilfellet.

Du spør også om kompensasjon her. Jeg vet ikke hvor gammel bilen er eller hva du har betalt for den – så det er vanskelig å si noe om. Spør heller deg selv om du ville ha kjøpt denne bilen om du visste hvor langt den egentlig hadde gått og om du visste at selgeren kom til å prøve å lure deg?

Jeg ville ikke forhandlet med denne selgeren. Da gir du selgeren en halv seier og vel så det. Samtidig som du sitter igjen med all usikkerheten rundt handelen selv. Du fortjener bedre.

Her må du stå på ditt og du bør du handle raskt, før pengene du betalte for bilen blir borte.

Ønsker deg all mulig hell og lykke til her.

Les også: Må du gjøre dette ofte – da har du et problem

Stort arkiv

Alle spørsmål Benny svarer på, legger seg automatisk inn under de ulike bilmerkene her på broom.no.

Du kan også lese alle svarene i Spør Benny-seksjonen

Velkommen – og lykke til!

Les også: – Er det normalt at bilen girer tregere når det er kaldt?

Dette er de største tabbene i bruktbilmarkedet Bruktbil: Dette må du gjøre når du kjøper bruktbil

Topp 5: Dette velger damene når de skal ha bruktbil



Denne saken ble først publisert i Broom.no