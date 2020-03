Lyspunkt: Her starter produksjonen av viktig Norges-bil

Etter planen skal den være på på plass i Norge til sommeren, Polestars første elbil som har navnet 2.

Interessen for bilen har vært stor her hjemme og det er ventet at flere tusen kunder har reservert det som er søstermodellen til Volvo XC40, i elektrisk utgave.

Når Polestar nå for alvor skal i gang som frittstående merke, har de virkelig fått en krevende start. Corona-viruset skaper akkurat nå store problemer for verdens bilprodusenter. En rekke fabrikker har måttet stenge, det er også svært spesielle tider hos både importører og forhandlere.

Men i Kina er det også lyspunkter. Blant dem at Polestar har klart å starte produksjonen ved sin fabrikk i Luqiao og at de første bilene dermed kan begynne å rulle ut av fabrikken.

Polestar er søstermerke til Volvo og kommer først av disse to med elbil, nemlig modellen 2 på bildet over.

– En stor bragd

De første eksemplarene skal gå til Norge og andre europeiske markeder. Deretter følger Kina og Nord-Amerika.

– Verden står overfor enorme omveltninger i møte med coronavirus-pandemien, kommenterer Polestars administrerende direktør Thomas Ingenlath.

– Vi starter produksjonen nå under disse utfordrende omstendighetene – med fokus på helsen og sikkerheten til våre ansatte. Dette er en stor bragd og et resultat av en sterk innsats fra de ansatte i fabrikken og teamet som sikrer forsyningskjeden. Jeg har enorm respekt for hele teamet – takk til dem, heter det i en uttalelse fra Ingenlath.

Polestar åpnet sitt første europeiske showroom i Oslo i fjor høst. Akkurat nå er dette stengt, på grunn av korona-viruset og faren for smitte..

470 kilometer rekkevidde

Denne fabrikken eies av morselskapet Zhejiang Geely Holding og drives av Volvo Cars. Den viser hvordan Polestar utnytter ekspertisen til selskapene i konsernet. Fra Polestars side blir det understreket at de kan lansere 2 med høy bygge- og kvalitetstandard helt fra starten av.

Alexander Hørthe er sjef for Polestar i Norge.

Polestar 2 ble vist første gang februar 2019 og blir tilgjengelig først i 10 globale markeder i Europa, Kina og Nord-Amerika. Fra å være mulig å reservere med et refunderbart depositum, blir nå endelige ordre for hvert lanseringsmarked åpnet fortløpende.

Den femdørs kombien er tilgjengelig i første produksjonsår med 408 hk, firehjulsdrift og en batteripakke på 78 kWt. Denne gir en rekkevidde på 470 kilometer, etter den nye og strengere WLTP-målemetoden.

Polestar 2 er også verdens første bil som har et innebygget infotainment-system drevet av Android, med Google Assistant, Google Maps og Google Play Store.

Polestar 2 er en femdørs kombi, med et ganske særpreget design.

Billigst i Norge

De prisene på bilen ble offentliggjort i fjor høst, var det gode nyheter for norske kunder. Vi får nemlig den desidert laveste prisen på bilen. I Norge koster Polestar 2 fra 469.000 kroner. I Sverige er prisen til sammenligning på 659.000 svenske kroner.

At det blir slik, skyldes den norske særordningen for elbiler. At de hverken har moms eller avgift. Dermed blir også denne biltypen rimeligere her hjemme, enn i øvrige markeder.

Polestar går for øvrig også ut med tilbud om gratis service og vedlikehold de tre første årene. De skal også tilby hente- og leveringsservice, når bilen skal inn på verksted.

Denne saken ble først publisert i Broom.no