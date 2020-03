Tror på dyrere nybiler – og mer aktivitet i bruktmarkedet

Corona-krisen får mange utslag, også i bilbransjen. Her er det stor usikkerhet akkurat nå. En rekke selskaper kutter kostnader og permitterer ansatte, samtidig som det er stille rundt om i mange bilbutikker.

Nettbil.no har de siste årene bygget seg opp som en formidlingstjeneste mellom privatpersoner og bilforhandlere. De er tett på dette markedet:

– Frem til sist ute merket vi ingen endring i markedet. Veksttakten fortsatte stabilt. Denne siste uken har omsetningen ikke uventet falt og prisene har justert seg noe ned, men vi ser at flere forhandlere benytter anledningen til å plukke attraktive biler. Det vil si forholdsvis nye biler av for eksempel merker som BMW, Tesla og Audi og som har gått begrenset, forteller daglig leder Anders Espelund i Nettbil.

Tror på hyggelig prisutvikling

De spår at kronesmellen vil få bilforhandlere til å bygge attraktive varelagre. Nettbil mener en rekordsvak krone vil slå ut i bruktbilmarkedet og føre til lavere import og dyrere nybiler.

Det igjen vil kunne gi attraktive bruktbiler på det norske markedet en hyggelig prisutvikling.

I forrige uke solgte Nettbil nærmere 90 biler, 10 biler færre enn i foregående uker, og opplever god aktivitet fra forhandlerne på plattformen.

Drammen havn er Norges største bilhavn. Hit kommer 70 prosent av alle biler som skal til det norske markedet. Men den kraftige svekkelsen av kronekursen vi nå har sett, er det grunn til å regne med at mange nybiler blir dyrere. Foto: NTB scanpix.

Mer opptatt av trygge kjøp

Den siste ukens tall viser at biler som er rundt 5-6 år gamle og omsettes for omlag 150.000 kroner, holder prisene godt. Budaktiviteten er god for de mest populære bilmodellene som også har god servicehistorikk.

~ Forhandlerne forventer at kundene blir mer opptatt av trygge kjøp framover. Samtidig tror flere bruktbilforhandlere på et scenario der de som har hatt planer om en nybil vil gå for forholdsvis ny bruktbil istedenfor, når vi kommer nærmere sommeren, sier Espelund, i en pressemelding.

Bruktmarkedet har blitt tyngre for enkelte biler, men mange er fortsatt lett omsettelige.

Alt skjer elektronisk

Nettbil lanserer nå henting av bil hjemme i Oslo, Bergen Trondheim og Stavanger. Selger kan legge nøkkelen i postkassen, eller nærmest hive den ut av vinduet til Nettbil sin sjåfør.

En løsning som flere allerede har benyttet seg av. Nettbil sørger da for at bilen kjøres til nærmeste NAF eller Viking-testsenter for tilstandsvurdering.

– Kunden kan nå selge bilen uten å foreta seg noe annet enn å gå på nettet. Alt skjer elektronisk dersom selger aksepterer budet fra forhandlerauksjonen. I motsatt fall må selger hente bilen, forteller Espelund.

Denne saken ble først publisert i Broom.no