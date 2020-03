Fem nye elbil-modeller å glede seg til

Innen fem år er Stortingets mål at det kun skal selges nullutslippsbiler i Norge i nybilmarkedet. Det er ambisiøst, og veien dit er fremdeles ganske lang.

I februar i år utgjorde andelen nullutslippsbiler 49,7 prosent av det totale bilsalget i Norge. Det viser tall fra Opplysningsrådet for Veitrafikken.

Et stadig bredere og større modellutvalg, sammen med utbygging av nye ladestasjoner, er viktige bidrag for å kunne nå 2025-målet.

Og er det én ting som er helt sikkert, er det at utvalget blant de elektriske bilene får et solid løft.

Her vil modeller som Tesla Model Y, Volkswagen ID.3, Ford Mustang Mach-e og Skoda Enyaq være viktige bidragsytere. Men vi får også se flere elbil-nyheter som kommer til å stikke seg mer ut fra mengden.

Vi i Broom har plukket ut fem av nyhetene vi antagelig vil legge litt ekstra merke til i år.

1) Honda e

Kjært barn har mange navn. Nye Honda e er en bil få er likegyldige til. Noen kaller den tidenes sjarmør, andre syns ikke retro-designet er like smakfullt. Det uansett ingen kan ta fra nykommeren, er at dette blir en bil som kommer til å vekke stor oppsikt på veien.

Ambisjonen til Honda er rett og slett å skape et nytt bil-ikon. Designerne har fått lov til å leke seg, samtidig som den er sterkt inspirert fra klassikeren Civic fra 70-tallet.

Bilen leveres med to effektuttak, på 136 eller 154 hestekrefter. Begge versjonene er utstyrt med en nokså beskjeden batteripakke på 35,5 kWt. Det holder til en rekkevidde på maksimalt 222 kilometer.

154-hesteren klarer 0-100 km/t på 8,3 sekunder, og startprisen i Norge for rimeligste utgave er 253.000 kroner. Honda regner med å selge rundt 700 elbiler her hjemme i år.

Vil retro-designet til Honda e slå an?

2) Tesla Model S Plaid

Tesla har solgt imponerende godt i Norge. Nå venter flere tusen kunder i spenning på nye Model Y, som ventes til landet tidlig neste år.

En annen modell som også blir svært spennende, er en helt ny topputgave av Model S, som etter planen lanseres i løpet av året. Model S Plaid er bilen som har forsøkt å knuse Porsche Taycans rundetid på legendariske Nürburgring. Enn så lenge er det ikke bekreftet noen offisiell rundetid.

Det vi derimot vet er at Model S Plaid blir brennrask! Bilen får nemlig tre motorer, en foran og to bak. Det skal gjøre bilen merkbart raskere enn dagens P100D.

Foruten tre motorer, vil Plaid-utgaven få større hjul, hekkspoiler og en kraftig diffusor bak. Målet er at bilen skal kunne hamle opp med Porsche Taycan Turbo S. Akkurat det gjenstår foreløpig å se.

3) Mercedes EQV

Elbil har lenge handlet om relativt små biler, med begrenset plass og rekkevidde. Slik er det ikke lenger. Det understreker Mercedes for alvor når de lanserer verdens første elektriske flerbruksbil i premiumsegmentet.

Bilen bygger på dagens V-Klasse, som er en voksen bil med opptil åtte sitteplasser. Nye EQV leveres i to ulike lengder: 5,14 eller 5,37 meter. Batteripakken er 90 kWt, og rekkevidden er oppgitt til 405 kilometer.

Elmotoren yter 204 hestekrefter og 362 Nm. Bilen blir kun tilgjengelig med forhjulsdrift og får en toppfart på 160 km/t. Hurtiglading fra 10-80 prosent er i mål på 45 minutter (DC, 110 kW).

På innsiden lover Mercedes at EQV skal levere premium-kvalitet, akkurat slik du forventer av Mercedes. Bilen får også det nye infortainment-systemet «MBUX», som betjenes via en 10 tommers skjerm. Eventuelt kan du bare snakke til bilen ved å bruke kommandoen «Hey Mercedes». Forteller du til bilen at du er kald, justerer den temperaturen opp. Er du sulten, foreslår bilen de spisestedene den tror du foretrekker, med assistanse av kunstig intelligens.

Mercedes' elektriske flerbruksbil.

4) Mini Cooper SE

Helt siden den dukket opp første gang har Mini gått sin seiersgang over store deler av verden. I år kommer den som elbil.

Nye Mini Cooper SE er tro mot det ikoniske designet, men har en rekke elementer som gjør at den også skiller seg ut i Mini-familien. Mest iøynefallende er den lukkede grillen, med den nye logoen som er formet som en e, for «electric».

Motor og batteripakke kommer fra konsernbroder BMW i3. Effektuttaket er det samme som på den mer sportslige i3s, nemlig 184 hk og 270 Nm. Det tar Mini Cooper SE fra 0-100 km/t på 7,3 sekunder, mens toppfarten er begrenset til 150 km/t.

Batteripakken er forresten 32,3 kWt, så noen rekkevidde-mester er den absolutt ikke. Mini oppgir den til 232 kilometer. Startprisen i Norge er 269.000 kroner.

5) Audi e-tron GT

Dette blir utvilsomt en av de mest spennende elbilene vi får se i år, dersom alt går etter planen med produksjonsstart mot slutten av 2020. e-tron GT blir Audis tredje elbil, etter e-tron og e-tron Sportback.

Bilen blir på mange måter Audi sitt svar på Porsche Taycan. e-tron GT får naturligvis quattro firehjulsdrift og ytelser en sportsbil verdig. Nærmere bestemt 590 hestekrefter. 0-100 km/t er i mål på 3,5 sekunder, mens 0-200 km/t skal ta rett over 12 sekunder.

Audi hevder selv at nye e-tron GT skal kunne tåle gjentakende hard akselerasjon, som ikke alle konkurrenter kan matche, takket være et nytt kjølesystem.

Konseptutgaven får en batteripakke på 90 kWt, som betyr en rekkevidde på 400 kilometer. e-tron GT-konseptet er utviklet i samarbeid med Porsche, så her skal det neppe stå på de sportslige kjøreegenskapene.

Audis nye elektriske sportsbil.

Mange nyheter

Ut over de nevnte modellene, skal det etter planen lanseres en rekke andre spennende elbiler i år. Vi har listet de mest interessante under:

Ford Mustang Mach-E

BMW iX3

Volkswagen ID.3

Skoda Enyaq

Volvo XC 40 Recharge

Mercedes EQA

Audi e-tron Sportback

Polestar 2

Peugeot e-2008

Opel Corsa e

Mazda MX-30

Lexus UX 300e

Seat EL-Born

VW ID.4

