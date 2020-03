Nå forsvinner flere bilmodeller

Det er svært krevende tider i bilbransjen akkurat nå. Det handler om store omstillinger, frykt for nedgang i salget – og den siste tiden utviklingen rundt koronaviruset, som virkelig har vært et jordskjelv for bransjen.

Daimler-eide Mercedes er en av produsentene som står overfor tøffe utfordringer. Problemer med høye utslipp fra dieselmotorer kommer til å koste Daimler milliardbeløp i årene som kommer.

Dette er selvfølgelig penger som de forsøker å spare inn andre steder. Mercedes har sagt opp mange ansatte i løpet av fjoråret.

Flere modeller forsvinner.

Men det er ikke nok. Nå velger den tyske bilprodusenten å rydde opp i antall modeller de tilbyr også. De kutter rett og slett i modellutvalget.

Dels for å spare penger. Men også for å frigjøre produksjonskapasitet til andre kommende og viktige modeller.

I dag har Mercedes et ekstremt bredt modellprogram. Det er knapt noen nisje hvor det ikke finnes minst én Mercedes-modell, bortsett fra elbiler. Der har Mercedes, enn så lenge, bare lansert EQC.

Nå får den eksklusivt følge, bokstavelig talt, av S-Klasse Coupé og S-Klasse Cabriolet som også vil forsvinne.

Elbilen Mercedes EQS tar etter alt å dømme over rollen som selskapets nye flaggskip når den kommer.

Nye, eksklusive EQS blir viktig

Mercedes sin eksisterende og sporty SL er ment å fange opp kundene til de to S-klassebilene som forsvinner. SL skal forresten lanseres i en ny versjon i løpet av 2021, med nytt design som henter inspirasjon fra AMG GT-modellen.

De skal også rydde opp i sine firedørs coupé-modeller. CLS var førstemann ut i dette segmentet i 2004. Siden har flere andre modeller fulgt etter. Ryktene sier at den nye elbilen EQS, vi bli erstatteren her.

Det er også ventet at en del av de gjenværende modellene vil få færre drivlinje-valg framover.

Dagens EQC er bare en forsmak på det vi kan vente oss av elbiler fra Mercedes i årene fremover.

Har nyheter også

Men Mercedes har heldigvis også en del spennende nyheter på gang.

Vi kan jo nevne den kompakte SUV- en EQA som bør ha stort potensial i Norge.

Men ikke alt blir elektrisk. Sent i år, eller tidlig neste år, vil Mercedes vise en helt ny C-Klasse. Denne vil etter alt å dømme også komme som en litt høyere og barskere All-Terrain-utgave også. Kanskje i 2022?

En ny S-Klasse er også underveis. Denne skal visstnok, all elektrifisering til tross, fortsatt kunne leveres med V12-motor. Men stor motor til tross – denne vil kanskje kunne havne litt i skyggen av den nye, nevnte og eksklusive elbilen EQS, som skal by på mange teknologiske og innovative nyvinninger. Tidligere er det jo gjerne S-Klasse som ofte har vært "showroomet " i så måte.

Denne saken ble først publisert i Broom.no