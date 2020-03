Bensinstasjonskjedene garanterer tilgang til drivstoff og hurtiglading

Også bensinstasjonsnæringen merker koronakrisen tydelig. Her tvinger omsetningsfall bensinstasjonene til å permittere ansatte og redusere åpningstidene, men bilistene vil fortsatt ha tilgang til drivstoff og hurtiglading gjennom korona-krisen.

Det garanterer bransjen i en pressemelding mandag.

– Næringen vil gjøre sitt ytterste for at det skal foreligge tilbud om drivstoff og hurtiglading selv om butikkdelen av bensinstasjonene må redusere sine åpningstider eller stenge helt for en periode, sier Iman Winkelman, leder av Virke Servicehandel.

Enkelte bensinstasjonskjeder melder om en salgssvikt på opp mot 40 prosent de siste dagene.