Nå velger nesten ingen dette lenger

De manuelle girkassene har tapt terreng de siste årene – og automatgir har blitt mer og mer vanlig blant norske bilkunder. Det er ikke minst den kraftige salgsøkningen av ladbare biler – både elbiler og ladbare hybrider – som har satt ekstra fart på denne utviklingen.

Overgangen til automatgir kom for alvor i gang da de populære dobbeltclutch-girkassene gjorde sitt inntog. Her var Volkswagen, Audi og Skoda tidlig ute, men fikk raskt følge av flere store produsenter.

Før dette var konvensjonelle automatgirkasser ofte forbundet med høye pristillegg – og økt bensinforbruk.

I dag er det nesten ingen nybilkjøpere som velger manuell girkasse, viser tall fra Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV).

Nesten ingen velger dette lenger

Nærmere halvparten har automatgir

– Av alle nye personbiler solgt i Norge i fjor, hadde 95,3 prosent automatgir. Av i alt 142.381 nye personbiler ble bare 6.718 levert med tradisjonell manuell girkasse, forteller kommunikasjonssjef Mikkel Friis til Broom.

Han kan fortelle at økningen av andel automatgirkasser har gått rimelig fort:

– Bare for noen få år siden, i 2015, var andelen automatkasser litt over 73 prosent, så det har gått unna noen år nå. Med den sterke økningen i salget av elektrifiserte biler, tyder alt på at andelen personbiler med automatgir bare vil fortsette å øke, fastslår han.

OFVs tall viser at nærmere halvparten av landets 2,7 millioner personbiler nå har automatgir.

– Det konkrete tallet er 1,3 millioner, men i realiteten er det nok noe høyere, for også blant antallet biler der det ikke er oppgitt girtype, vil det være en del med automat. Men av de bilene der girtype ikke er oppgitt, 347.138 personbiler, har antakelig et flertall manuelt gir, fordi mange av disse er eldre biler, sier Friis videre.

Fordeling av automatgir og manuelt gir i den norske bestanden av personbiler registrert pr. 31.12.2019:

Automat: 1 282 705

Manuell: 1 139 146

Ikke oppgitt: 347 138

De aller, aller fleste nye biler leveres nå med automatgir, som her, i en Peugeot 3008 diesel. Foto: Frank Williksen.

Bedre kjøreopplevelse

Mikkel Friis og OFV mener dette om utviklingen videre:

– Utviklingstrenden gir grunn til å tro at om noen år vil så godt som alle nye personbiler ha automatgir. Dette henger også sammen med målet om at alle nye biler som selges i Norge i 2025 skal være nullutslippsbiler, så dette vil i hovedsak være elbiler.

En annen grunn til at salget av biler med automatgir øker, er at de moderne automatgirkassene har flere gir enn før, og dermed skifter gir både smidigere og riktigere, noe som også gjør selve kjøreopplevelsen bedre, mener Friis.

Bare "puristene".

"Den gode gamle girspaken" blir et mer og mer sjeldent syn i nye biler. Men jeg traff på en for litt siden, i en Mazda CX-30. Foto: Frank Williksen.

Han får støtte av Marius Tegneby, kommunikasjonsdirektør i BMW Norge:

– En vesentlig årsak til den høye andelen biler med automatgir, er den raske økningen i salget av ladbare biler – elbiler og hybrider. Utviklingen var imidlertid godt i gang allerede da stasjonsvogner med dieselmotor, firehjulsdrift og automatgir var selve idealbilen her i landet, og ble levert i bøtter og spann, for å si det litt populært. Siden satte de nye, effektive dobbeltclutchgirkassene ekstra fart på sakene da disse for alvor gjorde sitt inntog.

Marius Tegneby er kommunikasjonsdirektør i BMW Norge.

– Manuelle girkasser blir mer og mer sjelden vare?

– Manuelle girkasser er jo der ennå, men vi opplever nå at det i stor grad bare er «puristene» som etterspør disse. Det handler med andre ord om de virkelig innbitte entusiastene, de som ønsker seg en helt spesiell kjøreopplevelse slik bare en god manuell girkasse kan gi dem.

– Hos oss ser vi jo også at dette oftest handler om M-modellene, og vi vet for eksempel at neste BMW M3 og M4 også vil bli levert med manuell girkasse for dem som ønsker dette, sier Marius Tegneby.

Slik er utviklingen. Tabell fra Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV).

