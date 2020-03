Test Audi RS6: Stasjonsvogner blir ikke mye heftigere enn dette

Oi – det vare en kul Audi stasjonsvogn tenker kanskje folk og løfter blikket opp fra mobilen et ørlite sekund når vi kommer buldrende forbi.

Men dette er noe mer enn en vanlig Audi A6 stasjonsvogn med store hjul og sportseksos. Mye mer. Det er Audi RS6. En billegende, ett ikon og ett råskinn – og noe av det morsomste du kan kjøpe som dekker behovet for "hele familien til hytta" og morsomme dager med banekjøring med likesinnede og bilfrelste.

Men også håpløst kostbar, slik det gjerne er når det er så morsomt bak rattet at du gjerne velger en omvei hjem. Ikke for at man ikke er glad i kone og unger, men for at det bare er SÅ morsomt å kjøre ...

Det er nå 25 år siden Audi slapp sin første RS-modell. Basert på Audi 80 og "frisert" ved god hjelp av Porsche. Siden har RS-emblemet fått blodpumpa til å slå litt raskere for alle oss som er glade i bil.

Akkurat i passelig tid til 25 års-jubileet slipper altså Audi en helt nye RS6. Den er vi på tur i.

Diffusor bak og to STORE eksosrør avslører at dette er noe litt spesielt.

Hva er nytt?

Her er det vel raskere å nevne det som IKKE er nytt. Det er bare fordørene, taket og bakluka. Alt annet er RS-spesifikke deler utvendig. Mye av det samme gjelder resten av bilen,enten det er innvendig, under panseret og teknikken for øvrig.

Motoren er forresten dowsizet. En stund hadde RS6 V10 motor. Det høres jo fett ut det, men bilen ble framtung med dette motorbeistet hengende foran forakselen. Bilen gikk fort rett fram med hadde en lei tendens til å understyre i svingene.

Problemet ble løst med en kortere og lettere V8-motor på 4-liter. Det gir bilen bedre balanse og mindre forbruk.I siste utgave yter denne 600 hestekrefter mens momentet er på massive 800 Nm. Blank

Motoren har også COD (cylinder on demand), som kutter i antall aktive sylindere ved lav belastning. Dermed reduseres forbruk og utslipp. Da bruker den bare fire sylindere, noe som ikke er mulig å føle under kjøring.

På grunn av strenge utslippskrav ,har Audi valgt å bygge den som mildhybrid som tar vare på litt strøm når du motorbremser for å drifte ulike systemer og gi en liten ekstra "dytt" når du akselererer.

Apropos akselerasjon: 0-100 km/t går unna på kjappe 3,6 sekunder. Toppfarten er begrenset til 250 km/t, men du kan bestille den med Dynamic-pakke og få toppfart på 280 km/t, eller som "vår" bil har. Dynamic Plus og 305 km/t i toppfart.

Da får du også keramiske bremser, sportsdifferensial, firehjuls-styring med dynamisk styring på kjøpet. Bremsene er for øvrig noe av det beste vi har kjent i en bil noensinne. Girkassa er en lynkjapp og sømløs 8-trinns automat.

I kjent RS-stil er både sporvidde og dermed også skjermene økt med 40 millimeter. Dette sammen med store luftinntak foran og diffusor bak, gir bilen et svulmende og aggressivt utseende.

Svulmende hjulbuer, lav fjæring og store hjul gir et sinna stuk.

Hva er styrker og svakheter her?

Det er vel ganske åpenbart: Her får du en romslig, praktisk og estetisk lekker stasjonsvogn med firehjulsdrift, masse utstyr og moderne sikkerhetssystemer. Samtidig som du også får en rå sportsbil med heftige ytelser. Det beste fra to verdener der, med andre ord.

På minussiden sliter vi med å finne noe å sette fingeren på. Bortsett fra prisen. Men en bil med V8-bensinmotor er vel kanskje ikke det mest politisk korrekte man kan kjøpe i disse elbiltider. På den annen side – RS6 er allerede en legende og bilene er etterspurte på bruktbilmarkedet. Men regn allikevel med et betydelig verditap de første årene...

Hva koster den?

Jo, denne herligheten koster 1,6 millioner kroner. Det er fra-prisen. En bil i dette segmentet krever noen kryss på tilbehørslista. Ikke minst for å få solgt den igjen som brukt.

Vår bil er det vi vil kalle "riktig utstyrt". Da tipper prisen 2 millioner kroner. Det er på sett og vis meningsløst mye penger. En Toyota RAV4 koster en fjerdedel og gjør vel strengt tatt mye av den samme jobben? Eller?

Men vurderer du en ny RS6, handler det ikke om å frakte folk og bagasje fra A - B. Det handler om så mye mer. Lidenskap, det å skille seg ut, ytelser, kjøreglede, motorlyd, eierglede og om å realisere drømmer og å ha det beste.

Det er lite å si på interiøret. Tysk orden råder, men litt lite skiller det fra en vanlig Audi A6.

Hvem er konkurrentene?

Det er nærliggende å tenke på BMW M5. Den har litt større motor, men samme effekt og er enda litt raskere fra 0-100. Den koster 200.000 kroner mindre, men leveres ikke som stasjonsvogn.

Det gjør derimot Mercedes AMG E63S – leveres som stasjonsvogn, altså. Og som dermed kanskje blir den aller nærmeste konkurrenten. Den har samme motorstørrelse på 4 liter og 612 hestekrefter. Den koster drøyt 100.000 kroner mer enn RS6-en. Ytelsene er så og si like.

Vil naboen bli imponert?

I år er det 25 år siden første Audi RS kom.

Ett av to. Enten blir naboen nesegrus forelsket i bilen din og selvlysende grønn av misunnelse.

Ellers så bare fnyser han av deg og synes du er en idiot som bruker så mye penger på en Audi stasjonsvogn. Du får jo en pent brukt A6 med 2,0 TDI motor til 300.000 kroner ... Om du absolutt må ha et slikt sosse-merke...

Hva mener eierne?

Audi RS6 er på grunn av prisen en ganske sjelden fugl her hjemme. Likevel har vi syv ulike anmeldelser på hva de som faktisk eier en Audi RS6 mener om bilene sine. Klikk her for å lese:

Biltester som er fornøyd med tørre veier og grom bil ...

Hva mener Broom?

Dette er ikke bilen for deg som er rasjonell og økonomisk opptatt. Da svir man ikke av i overkant av to millioner kroner på en stasjonsvogn. Audi RS6 er rett og slett ikke en bil man velger med hodet. Da finnes det andre og langt billigere alternativer. For slike mennesker er bilen fullstendig unødvendig og helt på grensen til provoserende.

Audi RS6 er en bil du velger med hjertet. Et hjerte som slår for bil- lidenskap, ekstrem kjøreglede, passion for teknologi, det spesielle, ytelser og det å skille seg litt ut. Få andre biler byr på samme kombinasjonen av komfort, ekstreme ytelser og plass som nettopp RS6. Dette er en bøllebil for hele familien.

Audi RS6 Motor: 4-liter V8, mildhybrid. Efekt: 600 hk / 800 Nm. 0-100 km/t: 3,6 sek. Toppfart: 250 km/t (305 km/t uten fartssperre) Forbruk: 1,15 l/mil. Bagasjerom: 565 / 1.680 liter. Lengde x bredde x høyde: 493 x 188 x 146 cm. Pris: Fra 1,6 mill. Pris testbil: Ca 2 millioner kroner.

Dessuten oser den av høy kvalitet over hele linjen og bilen byr på en kjøreglede av de sjeldne. Den er en klassiker allerede når den står i nybilutstillingen.

Om vi skal pirke på noe, er det vanskelig å komme utenom prisen. I den innlemmer vi også prisnivået for tilleggsutstyr. Vår godt, men riktig utstyrte bil, har tilleggsutstyr for 400.000 kroner. Vi skulle også ønsket at Audi kanskje hadde et noe mer RS-spesifikt interiør / dashbord med noen flere unike RS-detaljer. Da dette er veldig likt standard A6.

Ett siste moment, og det går ikke på Audi, men på EU. For nye krav til støy gjør at lydnivået ikke er i nærheten av å være så morsomt som det var. Trolig til glede for mange. Men også til en viss ergrelse for noe av oss. De som likte at det bråkte, poppet og smalt. Men den høres fortsatt altså, bare så det er sagt ...

De som skjønner hva dette er – de ser det med en gang. De andre, og det er de fleste, titter kjapt opp og tenker "kul Audi", før de igjen fordyper seg i mobilskjermen ...

Visste du at:

– RS- står for "Renn Sport"?

– Den første Audi RS6 kom tilbake i 2002

– Dagens utgave er fjerde generasjon RS6?

