Det nærmer seg tid for dekkskift i det ganske land, og med det kommer gjerne spørsmålet - holder dekkene én sesong til?

Det mest fristende er ofte å sette på de gamle dekkene og la humla suse, men det er mange grunner til at du skal ta bildekkene dine på alvor.

Dekkene betyr alt

For dekkene dine påvirker mange faktorer på veien. Bremselengde, veigrep, støy, drivstoff-forbruk og ikke minst kjørefølelse henger sammen med hvordan dekkene dine oppfører seg.

Så kort fortalt - uansett hva du er opptatt av i en bil så bør du ha gode dekk tilpasset ditt bruk.





Dette er de forskjellige typene bildekk

Tradisjonelle piggdekk regnes som det sikreste valget på skikkelig vinterføre. Med pigger får du det beste grepet på holke og is, samt snø og slaps. Men med pigger kommer også mer støy, mer rullemotstand, og i noen byer også piggdekkgebyr. Sjekk hva som gjelder i din hjemkommune hvis du er i tvil. Her kan du noen se av årets testvinnere blant piggdekk.

Piggfrie vinterdekk er også et godt alternativ. Her skapes veigrepet av mønsterstruktur og spesielle materialer i dekkene. Dermed får du godt grep og gode kjøreegenskaper, uten at det går så mye på bekostning av støy og rullemotstand. Det opereres med to forskjellige typer piggfrie dekk - for nordiske og mellomeuropeiske forhold. Dekk for nordiske forhold er logisk nok bedre tilpasset snø og kulde.

Sommerdekk er som navnet tilsier dekk egnet for trygg kjøring på tørt og vått (men ikke frossent) føre i de deilige sommermånedene. Her er mønsterdybden på dekkene mindre (1,6 mm) enn på vinterdekk, og profilen forøvrig skreddersydd for godt grep på tempererte veier.

Helårsdekk er også en egen kategori. Dette er dekk som er ment å passe alle sesonger, altså gi godt grep både sommer og vinter. Men vi har nå engang så store værforskjeller her til lands, at det ikke finnes dekk som presterer godt både på holke og tørre sommerveier. Med det sagt, det finnes gode helårsdekk, men dedikerte vinter- og sommerdekk er bedre til sitt bruk.

Se et utvalg av helårsdekk her

Til slutt må vi også nevne punkteringssikre dekk. Dette er forsterkede dekk som kommer originalmontert på en del bilmodeller. Slike dekk er gjerne tyngre og mer tungtrullende enn vanlige dekk, men fordelen er de kan kjøre flere mil etter punktering! Punkteringssikre dekk anbefales først og fremst til biler som er levert med originale punkteringsfrie dekk.