Volvo tilbakekaller 750.000 biler

At biler tilbakekalles for å rette opp i feil som oppstår er ikke uvanlig. Denne gangen er det Volvo som tilbakekaller.

Det var Forenede Danske Motorejere (FDM) som først avdekket alvorlig en sikkerhetsfeil på flere av merkets modeller. Volvo tilbakekaller nå biler over hele verden.

Feilen som er avslørt er en alvorlig svikt i bilens automatiske nødbremsesystem, også kalt AEB (Autonomous Emergency Breaking).

- Dette er en alvorlig feil, sier Nils Sødal, senior kommunikasjonsrådgiver i NAF. - Det er kritisk når automatiske førerstøttesystemer ikke fungerer. Skal bilister venne seg til og stole på slike førerstøttesystemer, er det viktig at de fungerer, fortsetter han.

Oppdaget under test

Feilen ble oppdaget da FDM testet førerstøttesystemer på en rekke biler fra flere produsenter. Under testen av Volvo XC60 sviktet nødbremssystemet gjentatte ganger.

Bilen bremset ikke skikkelig da den ble kjørt mot en spesiell testpute designet for å simulere en kollisjon med en bil.

Disse Volvo-modellene er berørt Volvo XC90 Volvo V90 Volvo V 90 CC Volvo S90 Volvo XC60 Volvo V60 Volvo V60 CC Volvo S60 Volvo XC40

Volvo ble kontaktet for å se nærmere på testresultatene. De tok bilen med til fabrikkens eget testsenter i Gøteborg for videre undersøkelse. Studien deres har konkludert med at bilens nødbremsesystem sviktet grunnet en programvarefeil på temperatursensoren som sitter ved kameraet i frontruten.

Volvo jobber for at kvinner skal ha det like trygt i bilen som menn

Tvangsinnkalles

Feilen inkluderer praktisk talt alle Volvo-modeller produsert fra uke 4 i 2019 til i dag.

– Det er bra at Volvo nå tar grep og tilbakekaller bilene det gjelder. Vi regner med de norske kundene snart får beskjed om tilbakekalling, avslutter Nils Sødal i NAF.

