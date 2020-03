En måned til – så er det slutt for BMW i8

Seks år har gått siden BMW kom med noe så sjeldent som en sports-hybridbil. Deres i8 var en liten sensasjon. Ikke bare på grunn av det teknologiske, men også på grunn av designet.

Som vanlig hadde BMW også prioritert kjøreegenskapene. I tillegg skulle bilen klare 55 kilometer på ren strøm, selv om de færreste i8-eierne neppe har brydd seg nevneverdig om akkurat det.

I stedet har ytelser og kjøreglede stått i fokus, og akkurat der leverer i8 i bøtter og spann.

Etter seks år og litt over 20.000 eksemplarer, er det imidlertid straks over.

Les også: BMW løfter morobilen til nye høyder

Kom som roadster

Det siste i8-eksemplaret skal etter planen rulle ut fra fabrikken i Leipzig, Tyskland i april.

Bilen får ingen direkte erstatter. I stedet skal denne fabrikken konsentrere seg om å produsere helelektriske modeller. Først ut er iX3, i4 og det kommende SUV-flaggskipet som så langt heter iNext.

i8 debuterte som coupe, i forbindelse med faceliften i 2018 kom den også i Roadster-utgave. Da vi testet første gang , skrev vi blant annet dette:

(Saken fortsetter under)

VIDEO: Kroken på døra etter seks år - BMW i8 får ingen direkte erstatter

– Skikkelig moroklump

For en kjøremaskin i8 er! Det merkes at BMW har brukt mye tid og penger på denne bilen. Det meste av vekten er plassert lavt mellom akslingene, noe som sikrer god balanse og forutsigbarhet langs veien.

Styrefølelsen er også presis og god, men pusher du virkelig hardt i svingene, merkes det at den relativt beskjedne dekkdimensjonen (215/45) kan fremprovosere lett understyring.

Førermiljøet innehar helt klart BMW sitt velkjente DNA. Her er det rett og slett lite å sette fingeren på. Å supplere fantastiske kjøreegenskaper med et såpass sprekt design, gjør i8 til en skikkelig moroklump. Det er ingen tvil om at dette er en bil for entusiaster, med sans for innovativ teknologi og et futurisk design.

Les også: Tidenes raskeste BMW utsolgt i Norge på et blunk!

(Saken fortsetter under)

De meget spesielle dørene er bare noe av det som skiller denne bilen ut fra mengden.

De 200 siste bilene

I modellutvalget til BMW var i8 plassert (et godt stykke) over lille i3. Begge disse har på mange måter vært testbiler for BMW. Både for ny teknologi og drivlinje-løsninger – og som prøveballonger ute i markedet. Med det har de også skaffet seg verdifulle erfaringer når den elektriske satsningen nå skal gires opp.

De siste 200 eksemplarene av i8 er for øvrig i spesialutgaven Ultimate Sophisto Edition. Denne har endel visuelle forandringer fra standard i8. Blant annet spesiallakk på karosseri og felger. Detaljer som sorte kalippere og nye lyktglass er også på plass.

Les også: Full test av i8 Coupé



(Saken fortsetter under)

Du er ikke i tvil når du møter en i8 langs veien, dette er noe for seg selv!

Samme drivlinje

På innsiden understreker BMW at det er snakk om en eksklusiv utgave, ved å stemple produksjonsnummeret både i midtkonsollen og ved dørene.

Teknisk og mekanisk er det ingenting som skiller Ultimate Sophisto Edition-utgaven med dagens i8.

Det vil si at drivlinjen er akkurat den samme, nemlig en 3-sylindret 1,5 liters bensinmotor, som får bistand fra en elmotor.

Samlet systemeffekt er 374 hk og 570 Nm. 0-100 km/t er i mål på 4,6 sekunder i roadsterutgaven.

Saken er opprinnelig publisert på Broom.no