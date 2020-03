Stenger trafikkstasjonene med øyeblikkelig virkning

Frykten for coronaviruset rammer også Statens vegvesens virksomhet.

Nå opplyser Vegvesenet at de stenger alle landets trafikkstasjoner.

Stengningen skal skje så snart som praktisk mulig, i dag torsdag 12. mars.

I første omgang blir det opplyst at alle trafikkstasjoner vil være stengt fredag 13. mars.

Dette får store konsekvenser for brukerne:

– Statens vegvesen har bestemt å stenge alle trafikkstasjoner i hele landet på grunn av coronautbruddet. Det betyr at all aktivitet som skjer ved trafikkstasjonen slik som for eksempel førerprøver, teoriprøver og hallkontroller som er planlagt i dag og i morgen fredag 13. mars er avlyst.

Det opplyser direktør Bodil Rønning Dreyer i Statens vegvesen.

De som skulle tatt fører- eller teoriprøve må smøre seg med tålmodighet. Heller ikke dette kan utføres når kontrollstasjonene er stengt. Foto: Statens vegvesen.

Beklager ulempene

Statens vegvesen følger situasjonen tett, og vil vurdere på nytt over helgen om trafikkstasjonene kan gjenåpne.

Denne stengningen får også konsekvenser for alle som vurderer å kjøpe eller selge bil:

Fra fredag 13. mars kl. 13.00 til mandag 16. mars kl. 07.00 vil Statens vegvesens digitale kjøretøytjenester være utilgjengelige, slik at det heller ikke vil være mulig å sende inn salgsmelding, betale omregistreringsavgift eller omregistrere kjøretøy på vegvesen.no.

De digitale kjøretøytjenestene vil bli tilgjengelige igjen mandag 16. mars.

I en pressemelding beklager Statens vegvesen de ulempene dette vil medføre.

Denne saken ble først publisert i Broom.no