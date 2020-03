Slik filmer de noen av verdens raskeste biler

Bak enhver heftig actionscene med bil, ligger det som regel mye jobb på produksjonssiden.

Å følge en bil i høy hastighet krever ikke bare gode folk bak kamera, men også utstyr som gjør jobben mulig. Blant annet heftig stabiliseringsutstyr.

I større produksjoner benyttes derfor egne biler for dette, rigget med store «kraner» for å sikre de beste bildene. Av praktiske årsaker benyttes ofte benyttes store og tunge SUV-er.

Nå er det riktignok ikke alle situasjoner hvor en 2-3 tonn tung SUV egner seg best. I alle fall ikke dersom du skal filme en heftig sportsbil på bane.

Akkurat det har Nissan erfart, da de tidligere i år filmet en promo for den ekstreme sportsbilen GT-R Nismo.

Ombygd GT-R

Løsningen til Nissan er ingen kvikkfiks. Her har de nemlig bygget en egen GT-R – med full filmrigg.

Årsaken er rett og slett at de ikke fant noen annen produksjonsbil som klarte å holde følge med nye GT-R Nismo på bane.

– Takket være et lavt tyngdepunkt, justerbart sportsunderstell og at bilen har fire seter, er GT-R den perfekte produksjonsbilen, forteller Nissan selv om dette.

Det nytter ikke å filme fra en gammel SUV med dieselmotor når nye GT-R Nismo skal til pers på bane.

Naturligvis skal det heller ikke stå på fartsressursene. Under panseret på GT-R finner vi en 3,8 liters V6-motor som yter 570 hk. 0-100 km/t er i mål på bare 2,8 sekunder, mens toppfarten nås på 315 km/t.

Dermed bør det ikke stå på redskapen, selv om bilen med fullt filmrigg naturligvis ikke kan utnytte absolutt alle kreftene.

Nissan GT-R: Dette er en av verdens råeste biler

Slik ser det ut på innsiden av en filmrigget GT-R.

Filmer verdens raskeste biler

Mauro Calo er sjefen bak rattet.

Det er stutsjåfør Mauro Calo, også kjent for å medvirke i Mission Impossible, som er den heldige sjåføren på Nissans nye produksjonsbil.

– Bilen er den eneste som klarte å oppfylle alle kriteriene for en høyytelses kamerabil. Den har superbilytelser, samtidig som den er pålitelig og svært stabil å kjøre. Siden bilen ble ferdigstilt, har vi brukt den til å filme noen av de raskeste bilene i verden, forteller han.

Calo bak rattet har med seg tre andre i bilen under opptak. Her finner vi en egen operatør for den såkalte «gimbalen» (stabiliseringsutstyr), en instruktør, samt en egen person som justerer fokus på kamera.

Norske Fred er med på å bygge verdens raskeste bil

Kamerariggen er spesialdesignet for GT-R, og består i hovedsak av aluminium og karbon.

