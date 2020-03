Slik kjøper du bildekk på nett

Det er tid for å skifte bildekk, og da er det lurt å vurdere tilstanden både på dekkene du tar på og dekkene du tar av. Hvordan du skifter dekk, ser du i videoen over.

Finn dekkene som passer din bil her

Bildekkene dine påvirker nemlig mange ting - som bremselengde, veigrep, støy, drivstoff-forbruk og ikke minst kjørefølelse. Og som med alt annet i trafikken handler det først og fremst om sikkerhet. Så for at du skal kunne kjøre trygt, bør du sørge for at dekkene dine holder mål.

Dekkene har stor betydning

Særlig mønsterdybde og gummiens hardhet påvirkes negativt over tid, og gir stadig dårligere grep. En tommelfingerregel er at bildekk bør byttes ut etter ca 4-5 års kjøring, for å være på den sikre siden.

Men for oss lekfolk er det ikke bare-bare å kjøpe nye bildekk, for det ER faktisk hakket mer avansert å bytte ut bildekk enn å kjøpe melk og brød på Rema.

Heldigvis finnes det nettbutikker som hjelper deg med å finne riktige dekk til din bil, til ditt bruk og som også hjelper deg med monteringen.

Bildekk er forbruksvare og bør byttes med ca fem års mellomrom.

Lett å finne dekk

Byttdekk.com har gjort det veldig enkelt. Ved å skrive inn registreringsnummeret på bilen din får du opp din bilmodell, og dermed også dekkene (og evt felgene) som passer for deg.

Alternativt kan du plotte inn info om bilmodellen du kjører eller dimensjonen på dekkene dine.

Dette finner du ved å se på tallene som er skrevet på siden av dekkene. De tre sifrene angir dekkets bredde, høyde og diameter. Vet du disse, vet du også langt på vei hvilke dekk du kan velge mellom.

Nytt liv på veien

Skulle du være i tvil eller ha behov for mer informasjon før du bestiller, har begge tjenestene tilgjengelig kundeservice på chat og telefon. Og når beslutningen er fattet, kan du også bestille montering på et verksted nær deg.

Foto: dekkonline.com

Dermed skulle det være ganske greit å få bestilt seg nye dekk, og dermed gå den neste trafikksesongen i møte, med nye, spenstige og ikke minst trygge dekk.

Her ser du Dekkonline.coms utvalg til sommerdekk i dimensjonen 205/55 R16.

Lykke til med dekkskiftet, uansett om du får deg nye dekk eller kjører videre på de gamle!