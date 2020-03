Har forsvunnet mer og mer – nå kan det bli mote igjen

Skinnseter var lenge noe vi fant i bare de aller mest eksklusive bilmodellene. For bilkjøpere flest ble dette altfor kostbart, de måtte derfor holde seg til stoffseter.

Men så begynte det å skje mye på denne fronten. Går vi rundt 20 år tilbake i tid, begynte skinnseter å bli stadig mer vanlig på mange bilmodeller.

Det startet med premiummerker som Mercedes, Audi, BMW og Jaguar. Snart kom flere etter. Og de siste ti årene har skinnsetene tatt mer og mer over.

– Jeg har ikke sett noen statistikk på dette, men vil anslå at minst tre av fire nybiler i dag selges med skinnseter eller seter i delskinn. Og stoffseter har lenge blitt sett på som litt "annenrangs" av svært mange. Bilkjøperne er jo flokkdyr. Når en trend først er i gang, blir den veldig ofte selvforsterkende, sier Brooms bilekspert Benny Christensen.

Eksklusiv ull

Men kanskje er det endringer på gang her. De siste årene har vi nemlig flere eksklusive nybiler blitt vist med stoffseter. Og det begynner også å komme på biler i Norge.

Nylig testet vi i Broom Volvo XC90 i oppgradert utgave, med såkalt mildhybrid-motor. Dette er en stor og påkostet SUV med prislapp på over 1,2 millioner. Og hva finner vi i interiøret her? Jo, seter i stofftrekk. Eller "Tailored Wool Blend" som Volvo kaller dem selv.

At Volvo er tidlig ute her er nok heller ikke tilfeldig. Dette sier Volvos norske PR- og informasjonssjef Erik Trosby:

Stofftrekket går også igjen i dørsidene.

Sparer også vekt

– Bærekraft er et viktig satsingsområdet for Volvo og begrenser seg ikke bare til at vi nå elektrifiserer alle modeller. Vi har også begynt å lage interiørelementer som setetrekk og gulvmatter fra resirkulerte eller veganske materialer. Her har vi blant annet to nye setetrekk laget av en ullblanding som er tilgjengelige på bilene i 60 og 90-serien.

– Har dette noen fordeler ut over å være miljøvennlig?

– Ja, en ullblanding av denne typen er veldig slitesterk, holder deg varm når det er kaldt ute og kjøler deg ned ved høye temperaturer. Ull er naturlig holdbar og i kombinasjon med resirkulert polyester, har vi laget et høykvalitets alternativ til skinn som samtidig er bærekraftig. En annen oppside er at det er betydelig lettere enn skinn, slik at vi kan spare over tre kilo vekt per bil. I en XC90 T8 Inscription har setene med ulltrekk en veiledende pris på 15.800 kroner forteller Trosby.

Denne bilen har ferdig utstyrt en pris på over 1,2 millioner kroner. Da kan det nok overraske mange at den ikke har skinnseter...

25 prosent resirkulerbar plast

Han forteller videre at Volvo opplever at kundene er opptatt av bærekraft og tror vi vil se økende etterspørsel etter denne typen produkter i markedet og samfunnet generelt.

– Det er også økende bevissthet rundt hva slags miljøavtrykk produktene og tjenestene våre skaper og flere kunder velger miljøvennlige alternativer. Da er det naturlig at vår produktutvikling svarer på denne etterspørselen. Volvo har en ambisjon om at minst 25 prosent av plasten som brukes i nye biler skal komme fra resirkulert materiale innen 2025. Vi forsker derfor mye på bruken av bærekraftige materialer og laget nylig en XC60-konseptbil som viser at den ambisjonen er oppnåelig. I denne er flere av plastkomponentene erstattet med identiske deler laget av resirkulert materialer sier Trosby.

Et lite, svensk flagg sydd inn i en søm på stofftrekket forteller at Volvo legger vekt på røttene sine.

Danske materialer i Range Rover

Det er langt fra bare Volvo som jobber med dette. Bilprodusentene har blitt stadig mer fokusert på miljø- og miljøvennlige materialer. Når det gjelder konkret for setetrekk, har vi sett utviklingen mot eksklusive stoffer hos flere produsenter. En av dem som er langt fremme er Jaguar Land Rover som tilbyr setetrekk i flere resirkulerbare materialer.

De samarbeider også med det danske tekstilselskapet Kvadrat som leverer setetrekk i eksklusiv ullkvalitet til blant annet Range Rover Evoque. Også fra Jaguar Land Rover blir det anført at mange av kundene deres er svært bevisste på materialbruk og viktigheten av resirkulering. Veganer-bølgen merkes også her, i forhold til at flere kunder er skeptiske til bruk av skinnseter i bilene.

