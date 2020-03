Jobber for at kvinner skal ha det like trygt i bilen som menn

Kvinner har større risiko for å bli skadet i bilulykker enn menn. Dette har flere årsaker. En av dem er medfødte forskjeller i anatomi og styrke, men også at menn – historisk sett – har vært normen under arbeid med kollisjonssikkerhet.

De fleste kollisjonsdukker etterligner menn.

Selv i 2020 er det slik at de fleste bilprodusenter fortsatt lager biler basert på data fra kollisjonstester der testdukken har målene til en gjennomsnittlig mann.

Alder, størrelse og form

Den første kvinnelige krasjtest-dukken ble utviklet av svenske forskere for en del år tilbake. En av dem som jobber mye med tematikken er Volvo. Kunnskap fra 50 år med sikkerhetsforskning basert på virkelige bilulykker, gjør at de kan identifisere hvilke skader som oppstår i ulike typer kollisjoner for menn, kvinner og barn – og overføre denne kunnskapen til selskapets sikkerhetstekniske arbeid.

De deler også kunnskapen og forståelsen sin med andre aktører i bilindustrien, og har lenge samarbeidet tett med myndigheter, lovgivere og forskere for å gjøre trafikken tryggere for alle.

– Vi vet at kjønn, alder, størrelse og kroppsform må tas i betraktning for å beskytte alle kropper. Så vi gjør vårt beste for å forstå de underliggende årsakene og bruke denne kunnskapen til å utvikle sikkerheten i bilene våre, slik det er dokumentert av de mange innovasjonene som opp gjennom årene har bidratt til å gjøre det tryggere for både menn og kvinner, sier professor Lotta Jakobsson, en av Volvos mest erfarne sikkerhetseksperter.

Siden 1950-tallet har Volvo studert mer enn 43.000 biler fra virkelige ulykker med 72.000 passasjerer. Dette har bidratt til mange innovative systemer som nakkeslengbeskyttelsen WHIPS, sidekollisjonspute-systemet SIPS og oppblåsbare kollisjonsgardiner.

Les også: Derfor skal bilene deres få kamera som overvåker føreren

Har redusert antall skader

Kvinner er generelt mer utsatt for nakkesleng enn menn, hovedsakelig på grunn av ulik kroppsbygning. På sine nyere biler har Volvo klart å halvere risikoen for langvarige skader, sammenlignet med tidligere Volvo-modeller.

Kvinner har også større risiko for brystskader i en bilulykke, på grunn av forskjeller i skjelettets styrke. Systemet for sidekollisjonsbeskyttelse (SIPS) bygger på en intelligent struktur for å fremme den generelle sikkerheten. Faktisk reduserer SIPS, sammen med sidekollisjonsputene, alvorlige brystskader med over 50 prosent for menn og kvinner, sammenlignet med Volvo-modeller fra før SIPS ble tatt i bruk.

Les også: Hårete mål: – Ingen skal dø i våre biler

Gravid dukke

Kvinner sto også i fokus da det oppblåsbare kollisjonsgardinet (IC) ble utviklet. Høydeforskjellene mellom mennesker gjør IC, som dekker hele vinduet, til en livsviktig sikkerhetsfunksjon som gir avgjørende beskyttelse av hodet ved en sidekollisjon. Sammen med SIPS og sidekollisjonsputene, reduserer IC risikoen for alvorlige hodeskadermed cirka 75 prosent sammenlignet med Volvoer fra tiden før SIPS. IC varden første kollisjonsputen som ga forbedret beskyttelse for personer både foran og bak i bilen.

For å lære mer om gravide kvinner i kollisjoner, utviklet Volvo verdens første virtuelle kollisjons-dukke utformet som en gjennomsnittlig stor gravid kvinne. Datamodellen gjør det mulig å studere forhold som hvordan personer beveger seg i bilen og hvordan sikkerhetsbeltet og kollisjonsputene bidrar til å beskytte kvinnen og fosteret.

Mer nylig har forskningsdata understreket viktigheten av å beskytte korsryggen (for alle mennesker, uavhengig av kjønn og størrelse). Ytterligere analyse og studium har fått selskapet til å fokusere på utforkjøringsulykker og skadene de medfører. Den resulterende teknologien, som ble introdusert i XC90 og nå finnes i alle biler basert på den såkalte SPA-plattformen, er en støtdemper i setene som langt overgår de lovpålagte kravene for bilprodusenter.

Les også: Her smeller bilen i veggen – rett foran øynene våre

Artikkelen ble først publisert på Broom.no.