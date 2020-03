Har vært borte i fire år – nå gjør legenden comeback i Norge

Når høyprofilerte bilmodeller forsvinner, er regelen at en ny generasjon står klar til å overta med en gang. Det skjer i de aller, aller fleste tilfellene.

Men for Land Rover Defender har det vært annerledes. Da første generasjon etter veldig mange år ble lagt ned i 2016, hadde ikke Land Rover noen oppfølger klar.

De valgte i stedet å ta seg svært god tid. Men nå er den endelig her, nesten nøyaktig fire år etter at det aller siste Defender-eksemplaret rullet ut av fabrikken i England. Det skjedde i januar 2016.

I dag har den norske importøren første visning av nye Defender på sitt hovedkontor utenfor Oslo. En av dem som er invitert dit, er vår egen bilekspert Benny. Og han liker den har har fått se i dag:

Motsatt av Mercedes

– Ja, dette er en bil med høy må ha-faktor. Land Rover har naturligvis utrolig mye å spille på her, med en så rik historie. De har gått for et design som har med seg mye fra forgjengeren, samtidig er du overhodet ikke i tvil om at det er en helt ny bil. Ganske interessant dette. Mercedes hadde langt på vei samme utfordring da de skulle lage ny versjon av ikonet G-Klasse. De valgte å gjøre den nye nesten kliss lik den gamle. Slik har ikke Land Rover løst det. De har i stedet gått for en nye mer moderne løsning, samtidig som særpreget er bevart, sier Benny.

– Fikk du vite hvorfor det har tatt så lang tid med å få den ut på markedet?

– Det Land Rover sier, er at de var i tvil om Defender i det hele tatt skulle erstattes. Det har naturligvis å gjøre med hvor stort markedet for biler som dette er. Det har krympet ganske kraftig de siste årene, de "vanlige" SUV-ene har forsynt seg grovt av kundene. Men samtidig har jo Defender hatt en unik posisjon. Derfor er det nok ikke så rart at de endte med å lage en ny, sier Benny.

Ingen tvil: Denne bilen er klar for tur!





Ladbar hybrid kommer

Denne gangen tilbyr Land Rover svært mange valgmuligheter. Kundene kan i stor grad skreddersy bilen sin, blant annet med mye tilbehør.

– Først ut i Norge er utgaven som heter 110. Den får du med fem eller syv seter. Så kommer Defender også i kortere 90-versjon – dessuten i topputgaven 130. Det blir en diger bil! Fire forskjellige motoriseringer er på plass fra starten. To dieselmotorer, enten 200 eller 240 hestekrefter. Dessuten to bensinmotorer. En 2-liter med 300 hestekrefter, og en 3-liters rekkesekser på 400, forteller Benny.

– Hva med noe ladbart?

– Joda, de bekrefter at det kommer en ladbar hybrid, den skal ha 404 hestekrefter. Men rekkevidde får vi ikke vite noe om ennå. Heller ikke når det er klart for lansering av denne. Men mitt inntrykk er at vi nok snakker 2021 for det, sier Benny.

Land Rover spiller naturligvis på røttene, disse to var også til stede under lanseringen.

First Edition til 1,2 millioner

Hva så med prisene? Her ser vi klart og tydelig at nye Defender er en annen bil enn forgjengeren. "Rrimeligste" Defender starter på 1.085.950 kroner. Vil du ha den som sjuseter, øker prisen til 1.1 millioner. S heter "mellomutgaven", den starter på 1.137.950 kroner, mens SE har startpris på 1.184.950. Rimeligste utgave med bensinmotor starter for øvrig på 1.224.900 kroner.

Land Rover tilbyr også en First Edition med mye utstyr inkludert. Den begynner på 1.286.950 kroner. Helt øverst på prisskalaen finner vi så 3,0 X med 400 hestekrefter fra en mildhybridløsning. Den starter på 1.638.250 kroner.

Interiøret er virkelig nytt, her ser vi også veldig tydelig at nye Defender er en mye mer eksklusiv bil enn forgjengeren.

Bygges i Slovakia

Bilen har altså blitt langt mer luksuriøs enn tidligere. Den er også mye mer avansert enn forgjengeren. Defender er spekket med det siste Jaguar Land Rover-konsernet kan tilby av teknologi.

Defender skal ha et av verdens beste 4x4-systemer. Dette er svært viktig for Land Rover, og de bruker store ressurser på å hele tiden videreutvikle teknologien sin. Her skal du komme frem, nær sagt over alt.

Bilen bygges for øvrig ved Land Rovers nye fabrikk i Slovakia. Her har de investert hele 10 milliarder kroner i et anlegg hvor også Discovery skal produseres. Dermed skal altså det som kanskje er den mest erke-britiske bilen som finnes, bygges utenfor Storbritannia.