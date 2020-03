Statens vegvesen: For mange slurver på vei inn i Norge

Denne uken har Statens vegvesen slått til på grensen mellom Norge og Sverige. Til sammen 57 kontrollører har hatt et ekstra blikk på grenseovergangene sør i landet.

Vegvesenet oppsummerer med at resultatet er som forventet: De fleste har det meste i orden, men det er likevel for mange som slurver.

– Generelt vil jeg si at dekk og kjetting begynner å bli veldig bra. Av til sammen 2.805 kjøretøy som var innom de fire kontrollplassene, fikk 187 gebyr for mangler på dette. Det viser at de aller fleste nå begynner å få med seg at det ikke nytter å komme hit uten å ha vinterutrustningen i orden, sier Geir Thomas Finstad, som er leder for kontrollmannskapene i Hedmark.

Fraktet ingefærøl

Av de 2.805 tungbilene som var innom kontrollstasjonene på Svinesund, Ørje, Magnormoen og Østby i løpet av uken, ble 1.256 underlagt kontroll. På 705 av de kontrollerte ble det avdekket feil eller mangler. 395 tilfeller ble vurdert til å være så trafikkfarlige at kjøretøyet fikk forbud mot å kjøre videre til feilen var rettet opp.

– Kjøreforbud blir ilagt når vi for eksempel avdekker grove tekniske mangler eller når vi kommer over last som er dårlig sikret. Det siste ser vi dessverre litt for mange tilfeller av. På Svinesund stoppet vi blant annet en lastebil som fraktet ingefærøl. Pappeskene flaskene sto i var så dårlig sikret at de sto i fare for å falle ned eller ut ved neste brå sving eller kraftige nedbremsing. Her gambler føreren både med lasten han har i oppdrag å frakte og med trafikksikkerheten til andre trafikanter. Knuste flasker i vegbanen er det ingen som ønsker å møte på, sier Øyvind Grotterød som er leder for mannskapene på Ørje og Svinesund.

Omfattende kontroller på grensen mellom Norge og Sverige denne uken ga relativt oppløftende resultater. Foto: Scanpix

Dekket av snø og is

Han legger til at det var altfor mange som fikk kjøreforbud på grunn av juggel og utstyr i frontruta

– Dette er direkte trafikkfarlig og jeg ber sjåførene om å rydde frontruta si slik at de har god sikt, sier Grotterød.

Vinterværet denne uken førte også til en del kjøreforbud på grunn av at lys og registreringsnummer var dekket av snø og is.

Her var det altfor mye poteter!

Kontrollørene til Statens vegvesen kommer stadig over biler der sjåførene har "pyntet" frontruten så mye at det går ut over sikten. Dette bildet er fra en tidligere kontroll. Foto: Statens vegvesen.

17 anmeldelser

– Vi kommer stadig over eksempler på tungbiler som frakter fisk, der det renner vann ut av lasterommet. Dette er også eksempel på dårlig lastsikring. Væsken fryser til is foran både lys og nummerskilt, og store isklumper kan falle av å skade andre. Slikt fører til kjøreforbud fram til feilen er rettet opp, forklarer Geir Thomas Finstad.

I løpet av denne ukes grensekontroller ble det utstedt 17 anmeldelser til førere og transportfirma. Det er de groveste overtredelsene som blir anmeldt. Denne uken gjaldt det blant annet brudd på kjøre- og hviletidsreglene, manglende dokumentert yrkessjåførkompetanse og de groveste tilfellene av feil eller mangler ved kjøretøyet.

