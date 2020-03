Du skjønner kanskje hvorfor de har kastet ut baksetet..?

Italia har mye å være stolt over, blant annet bygger de noen av de vakreste og heftigste bilene i verden.

Selv om Ferrari og Lamborghini stikker seg ut, skal vi ikke glemme Alfa Romeo, som også bygger biler med stor lidenskap, eller passion, som Petter Solberg ville sagt.

I dag er Giulia Quadrifoglio en av toppmodellene deres. Faktisk var den lenge verdens raskeste sedan rundt legendariske Nürburgring. Kjappere enn både BMW M3, Mercedes-AMG C63 og Audi RS 4.

Mye av suksessen, i Alfa Romeo-målestokk, kan forklares med spenstig design, knivskarpe kjøreegenskaper og ikke minst monsteret av en V6-motor under panseret.

Ny topputgave

Nå har Alfa Romeo nylig avduket en ny versting, basert på Giulia Quadrifoglio. Nå heter den Giulia GTA. Sistnevnte står for «Gran Turismo Alleggerita», hvor Alleggerita betyr «lettet».

Den nye GTA-betegnelsen hinter også tydelig til den klassiske sportskupeen Alfa Romeo GTA fra 1965.Nye Giulia GTA er optimalisert på en rekke punkter. Blant annet er vekten kraftig redusert.

GTAm-utgaven blir den aller heftigste versjonen. Denne veier hele 100 kg mindre, sammenlignet med dagens Giulia Quadrifoglio. Vektbesparelsen er takket være utstrakt bruk av karbon. For eksempel er både tak, panser, frontfanger og skjermbreddere i karbon. I GTAm-utgaven er dessuten baksetene kastet ut, for å spare ytterligere noen kilo.

Utover karbondetaljer, er aluminium brukt i motor, dører og hjuloppheng – for å spare vekt. Nye Giulia GTA veier 1.520 kg. Foto: Alfa Romeo

540 hestekrefter

I tillegg til lavere vekt, er aerodynamikken på bilen optimalisert ved hjelp av større front-splittere og ikke minst en enorm karbonvinge på bagasjeromslokket.

For å sikre bedre stabilitet på veien, er sporvidden økt med 50 mm. Et helt nytt demperoppsett er også på plass.

Råskapen toppes av et mesterverk av en motor. Her beholder Alfa V6-motoren på 2,9 liter, som er utviklet i samarbeid med Ferrari. Men effekten er økt. Nå yter den hele 540 hk, mot 510 hk i Giulia Quadrifoglio.

Italienerne er glad i lyd. Derfor får nye Giulia GTA et spesialutviklet eksosanlegg i titan fra Akrapovic.

På innsiden er det alcantara som gjelder. Foto: Alfa Romeo

Kun 500 eksemplarer

Med lavere vekt og mer effekt, blir Giulia GTA merkbar raskere enn Quadrifoglio-versjonen. 0-100 km/t er nå i mål på bare 3,6 sekunder, mot 3,9 i dagens modell. Det er imponerende raskt, tatt i betrakting at bilen kun har drift på bakhjulene.

Det er ingen tvil om at nye Giulia GTA blir en drømmebil for veldig mange. Med fire seter kan den tross alt fungere som en familiebil også, i alle fall hvis du legger litt lidenskap og godvilje til.

Skal du derimot ha den aller skarpeste utgaven, GTAm, er ulempen altså at du kun får med to seter på kjøpet. Til gjengjeld sparer du altså kilo ved at vekten blir lavere.

Bilen blir kun bygget i 500 eksemplarer. Norske priser er ikke klar, men dagens Quadrifoglio-utgave koster rundt 1,2 millioner kroner.

Artikkelen er først publisert av Broom.