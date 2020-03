Citroën Ami: Dette kan bli markedets billigste elbil

Gjennom 100 år har Citroën vist dristighet og kreativitet – og turt å skille seg ut. De har hatt en lang rekke modeller som har blitt stående igjen som milepæler i bilhistorien.

For å ta bare to av veldig mange eksempler, kan vi jo nevne lille og super-enkle 2CV. I motsatt ende av skalaen finner vi den legendariske DS-modellen.

Men Citroën gir seg ikke der. Nå viser de en helt ny og liten elbil, men med et Citroën-historisk navn. Nemlig Ami.

Kan kjøres av 16-åringer

Nye Ami er en liten toseters elbil med 70 kilometer rekkevidde og en maks hastighet på 45 kilometer i timen. Det betyr at bilen i mange land kan kjøres fra du fyller 14 år og uten førerkort.

Her i Norge vil den, slik reglene er i dag, kunne kjøres fra du er 16 år, med mopedførerbevis.

Nye Citroën Ami er ikke stor og den byr på et noe uvanlig design.

Måten vi beveger oss i urbane miljøer har endret seg. Ami med sin kompakte størrelse og elektriske drivlinje skal passe perfekt inn i de mest tettbebygde strøkene. Den tilbyr trygg og komfortabel transport rundt i byen, eller til nærmeste knutepunkt for kollektivtrafikk.

Ami er en lett, og med fire hjul. Med elektrisk drivlinje og lav vekt, kan den stille og raskt akselerere opp til toppfarten på 45 kilometer i timen.

Litium-ion-batteriet på 5.5 kWh ligger under gulvet. Ami lades fullt på tre timer fra en hvilken som helst 220-volts stikkontakt. Det gjør at det kreves minimalt med spesialtilpasset infrastruktur. Ami kan selvsagt også lades fra en veggboks med riktig type kabel.

Ultrakompakt

Med begrenset plass i byene, har Citroën tenkt annerledes når det kommer til designet av Ami.

Godt plassert på spesialutviklede 14-tommers hjul, er den med en lengde på 2,41 meter, en bredde på 1,39 meter og en makshøyde på 1.52 meter, perfekt tilpasset små og trange bygater. Ami har en svingradius på syv meter som bidrar til å gjøre den svært manøvrerbar .

Til tross for beskjedne ytre, gir Ami god plass til to personer. Kupeen har mye romfølelse, ikke minst som et resultat av de store vindusflatene og panoramataket.

Bil for to, legg merke til sideruten som minner om det man finner på Citroën 2CV.

Som en liten retrohilsen til 2 CV – åpnes også sidevinduet på Ami ved manuelt å vippe det opp.

Foran passasjersetet, som er trukket litt tilbake, er det plass til handleposer eller annen bagasje du trenger å ta med deg. Førersetet kan selvsagt justeres i lengderetningen for å tilpasses de forskjellige førerne.

Sikker og smart

I Ami sitter du i samme høyde som resten av bilene rundt deg. Det gjør at du skal føle deg trygg og komfortabel, også i uoversiktlig bytrafikk. Ami er et trygt alternativ og tillegg der kollektivtrafikk ikke dekker ditt behov – særlig når man sammenligner med kjøretøy med to eller tre hjul som sykler, sparkesykler eller mopeder.

I tillegg gir det deg selvsagt bedre komfort når været er dårlig.

Som et bidrag til å holde prisen nede, er dører og deler av front og bakdel av bilen identiske. Dette gjør at man får ned produksjonskostnader og ikke minst reduserer antallet reservedeler.

Nye Ami er faktisk så og si helt lik både foran og bak.

Billig

– Ami er et nytt eksempel på hvordan Citroën alltid vil utfordre det etablerte - både når det kommer til design og funksjonalitet, sier Ole Stefan Nedenes, merkesjef for Citroën hos importøren Bertel O. Steen.

I Frankrike koster den 6000 Euro 6900 minus et tilskudd på 900). Det tilsvarer rundt 70.000 kroner. Der kan du kjøpe bilen online, hos Citroën-forhandleren eller hos Fnac og Darty som er landets største kjede innenfor elektronikk- og hvitevarer.

Trenger du bare å låne bilen i ett minutt, en time eller en dag – så vil dette også kunne gjøres til en pris på rundt to kroner per minutt.

Jobber med å få den til Norge

– Vi planlegger absolutt for å kunne selge denne også i Norge.

Det forteller Stein Pettersen som er PR og informasjonssjef for Citroën i Norge.

– Vi har allerede fått flere henvendelser fra våre forhandlere som forteller at de har hørt fra kunder som gjerne vil kjøpe en slik bil. Vi tror at det bør være muligheter for å selge slike, litt annerledes biler, en del steder i Norge, forklarer Pettersen videre.

Når den kan komme og akkurat hva den vil koste, er ikke klart.

– Vi har møter med fabrikken i disse dager. De kjenner jo så klart til elbil-landet Norge. Men enn så lenge er ikke noe helt avklart.Det er flere ting som spiller inn. Både mottagelsen og etterspørselen andre steder i Europa og produksjonskapasiteten. Men vi håper med Ami å kunne tilby en av markedets aller billigste elbiler om ikke altfor lenge, avslutter Pettersen.

Artikkelen er først publisert av Broom.