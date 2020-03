Dette er Årets bil i Europa

Årets bil i Europa er en prestisjetung kåring, med lange tradisjoner. Hvert år kårer en jury bestående av motorjournalister fra hele Europa en vinner.

I år var syv biler med til finalen: BMW 1-serie, Ford Puma, Peugeot 208, Porsche Taycan, Renault Clio, Tesla Model 3 og Toyota Corolla.

Mandag ble vinneren kåret, dagen før den store bilutstillingen i Geneve egentlig skulle åpne dørene. Utstillingen er avlyst på grunn av korona-frykt. Men kåringen av Årets bil gikk som planlagt og vinneren er... (trommevirvel)

Peugeot 208!

Dette er den sjette modellen fra Peugeot som når toppen i denne kåringen.

Les også: En ren elbil vant i fjor, husker du hvilken?

340 kilometer på strøm

Dermed har juryen også belønnet en bestselger. Over 110.000 kunder har bestilt 208 i Europa siden lanseringen 15. oktober 2019. 15 prosent av dette volumet er elektriske biler.

208 er et navn med solide tradisjoner hos Peugeot. Nå kan de glede seg over at den siste utgaven har blitt Årets bil i Europa.

Peugeot e-208, som er mest relevant i Norge, kommer med et batteri på 50 kWt. Dette lades med inntil 100 kw fra en hurtiglader. Rekkevidden er 340 kilometer etter den nye og strengere WLTP-målemetoden.

Med årets resultat blir også Peugeot et av merkene som har vunnet kåringen flest ganger. 208 etterfølger 3008 (2017), 308 (2014), 307 (2002), 405 (1988) og 504 (1969).

Les også: Dette ble kåret til årets beste bil-interiør

Ett jurymedlem fra Norge

Juryen som avgjør hvem som vinner, består av motorjournalister fra hele Europa – antallet representanter fra hvert enkelt land baseres på størrelsen av landets bilmarked eller bilproduksjon. For Norges del betyr det ett jurymedlem.

Det er ingen kategorier eller klasser i denne kåringen, målet er ganske enkelt å finne det beste bilkjøpet blant alle nominerte bilmodeller.

Les også: Peugeoten til Christian er sjelden – og lekker

Tesla Model 3 var en av de store outsiderne i år. Men helt til topps gikk den ikke.

Må være folkelige

Det ligger noen faste kriterier til grunn for å kunne være med. Bilen skal være relativt folkelig, hvilket innebærer at det skal ligge til grunn et forventet salg på minst 5.000 eksemplarer per år.

I tillegg må alle bilene være helt nye, det kan ikke være oppgraderte/facelift-versjoner av allerede eksisterende modeller. Det siste kravet er at bilene må være introdusert i minst fem europeiske land, innen årets slutt. Alt dette innfridde altså Peugeot 208, i tillegg til at den tok innersvingen på alle konkurrentene.

Video: Disse bilene konkurrerte om å bli Årets bil:

Saken ble først publisert på Broom.no