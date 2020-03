Nå vil flere ha brukt dieselbil – mens elbilene taper

Innimellom kan man få inntrykk av at det kun er elbiler eller ladbare hybrider som gjelder i bilmarkedet.

Riktignok forventes det rekordhøy elbilandel i nybil-salget i 2020.

Men bildet er mer nyansert enn som så. I alle fall når vi tar med bruktbilene inn i regnestykket. Det er fortsatt slik at det selges over tre ganger så mange brukte biler, som nye biler, årlig her i Norge.

Helt nøyaktig 474.737 brukte biler skiftet eier i 2019. Nesten halvparten av alle omregistreringer i fjor var en dieselbil, mens om lag 8 prosent var elbiler. Det viser tall fra finn.no motor.

Og her skjer det nå interessante ting:

Endringer i markedet

– Da elbilene begynte å komme på bruktbilmarkedet, mente mange bileksperter at fremtidens kjøpere kun kom til å ville ha elbil, ingen kom til å ville ha diesel og slik ville det forbli, sier Magnus Frøshaug Ryhjell, forretningsutvikler på Finn.no motor.

– Dette var en spådom svært få turte å motsette seg på det tidspunktet. Men tallene våre fra 2019 viser ganske tydelig at de som dømte dieselbilen nedenom og hjem tok veldig feil.

Myndighetene har de siste årene laget insentivordninger for at det norske folk skal kjøre elektriske biler. Disse har hatt en tydelig effekt på etterspørselen etter elbil i lengre tid. Tallene fra Finn.no motor viser imidlertid at en endring er i ferd med å skje i det norske bruktbilmarkedet.

Dette kan henge sammen med at flere goder nå blir redusert eller fratatt de som kjører elbil, eller at en del har innsett at elbilen ikke løser familiekabalen slik de hadde håpet og ønsket, og at de elbilene som kanskje kan gjøre det, er utenfor familiens økonomiske rekkevidde.

Les også: Tesla-eierne sparer mye – for andre kan det bli rådyrt

(Saken fortsetter under bildet)

Dieselbilene har vært under hardt press de siste årene. Men nå ser vi klare endringer i bruktmarkedet.

Endringer i bruktbilmarkedet

– Tilbudet i bruktbilmarkedet styres av det som ble solgt nytt de foregående årene, det som ble leaset ut 3 eller 4 år tidligere og det som blir importert. Her ser man en gradvis reduksjon av dieselbiler med 4,5 prosent nedgang i volum i 2018 og videre 5,5 prosent nedgang i volum i 2019, forklarer Ryhjell videre.

I motsatt ende av skalaen har man elbilene, som hadde en volumøkning på 70 prosent i 2018 og 26 prosent i 2019. I 2019 ble det publisert dobbelt så mange elbiler på Finn.no som det ble i 2017.

– Nordmenns søk etter dieselbiler og søk etter elbiler på nettstedet viser også at drivstoff er svært viktig for folk når de skal se etter bil – og at det blir stadig viktigere, forteller Ryhjell.

Les også: En elbil til topps – for første gang

(Saken fortsetter under bildet)

Elektriske Audi e-tron er Norges mest solgte nybil så langt i år. Men i bruktmarkedet synker nå elbilenes popularitet.

Oppgang for diesel

I andre halvår 2019 var det en 36 prosent økning i brukere som tok stilling til drivstoff da de søkte etter bruktbil på FINN, sammenlignet med første halvår 2019.

– Ser man på antallet som valgte "elektrisitet" så var dette tallet 11 prosent lavere i andre halvår 2019 enn i første halvår. Elbilene har altså blitt mindre populære, forklarer Ryhjell:

– Mens det var en nedgang i valg av “elektrisitet” i andre halvår 2019, var det en 4 prosent økning i antallet som huket av for "diesel" – som igjen var 47 prosent flere enn antallet som huket av for elektrisitet.

Bilen er kjempestor – men prisen er liten

Les også: Så mye elbil får du for 100.000 kroner

Saken ble først publisert på Broom.no