Nå kan du abonnere på bil – men dette må du passe på

Om man bruker bilen lite eller vil unngå en del av de praktiske sidene ved bilhold, kan man velge leasing, bildeling eller abonnement i stedet for å eie bil selv.

En rekke aktører tilbyr nå en tjeneste der man abonnerer på bil på månedsbasis.

– Like enkelt som Netflix og Spotify, reklamerer SHFT.

SHFT er Birger N. Haugs bilabonnement-ordning og er en av flere aktører som tilbyr en slik løsning. Andre store bilimportører pluss leasingfirmaer og bilutleiefirmaer har lignende produkter.

Ingen forskuddsleie

Konseptet ligner på leasing, men uten innskudd og uten binding. Man leier bilen for en kortere periode, gjerne 30 dager av gangen. Deretter står man fritt til å velge om man vil fortsette leien, bytte til en annen bil eller avslutte leieforholdet.

Service, forsikring og dekkskift trenger man ikke å tenke på. Det som kommer i tillegg til prisen, er drivstoff, parkering og bompenger.

Volvo har driftet sin tjeneste Care by Volvo som et toårig pilotprosjekt. I februar ble ordningen relansert som fullverdig bilabonnement.

– Vi ser at ordningen er populær blant unge og i urbane strøk, sier Erik Trosby, PR- & Communications Manager i Volvo.

NÅR NYE KUNDEGRUPPER: Erik Trosby sier abonnementskundene er ti år yngre enn den vanlige Volvo-kunden. Foto: Volvo

– I Tyskland er 90 prosent av abonnementskundene nye for Volvo, og snittkunden er ti år yngre enn den vanlige Volvo-kunden. Vi ser samme tendens her i Norge og selv om vi bare har vært i markedet i 14 dager, ser vi allerede at vi tiltrekker oss nye kundegrupper, sier Trosby.

Dyrere enn leasing

Fremveksten av leiekonsepter og leasing skyldes både at kunder ønsker mindre binding og mer fleksibilitet, men også at færre får lån til å kjøpe bil, sier privatøkonom Endre Jo Reite i BN Bank.

– Det er likevel et lite varsko og et faresignal, sier Reite.

– Det er klart at ferdigpakkede løsninger som inkluderer nye biler som jevnlig byttes innebærer en større bilkostnad over tid, enn det å kjøre nyere bruktbiler, påpeker han.

Reites beregninger viser at prisen på en leieløsning ligger mellom 10 prosent og 25 prosent over prisen på tilsvarende biler gjennom de beste leasingtilbudene.

På samme måte som med leasing risikerer man å bli trukket for småskader når man leverer inn bilen. Man må også passe på kjørelengden. De fleste avtalene har et visst antall kilometer inkludert per måned. Kjører man mer, kan det bli dyrt.

Kan bytte etter behov

Fordelene er at man slipper kontantinnskuddet som vanlige leasingavtaler forutsetter. Man får også større fleksibilitet ved at man kan bruke en liten og rimelig bil til hverdagsbruk og ha tilgang til en større bil de få gangene man trenger det.

– Bilabonnement er ikke nødvendigvis mest lønnsomt, men kan på den andre siden gi deg færre bekymringer, sier Nils Sødal, senior kommunikasjonsrådgiver i NAF.

NAF mener tilbudet i første omgang vil bli mest utbredt i byene. Om man i hverdagen har mest bruk for en liten elbil, men trenger en større bil når man skal på fjellet, kan abonnement være et alternativ.

– Ulempen kan være pris. Selv om alt er bakt inn i abonnementet, skal de som har tjenesten tross alt tjene penger. Det kan være mer kostbart enn å eie bilen selv. Og om du eier bil, har du egenkapital i bilen, påpeker Sødal.

Forbrukerøkonom Cecilie Tvetenstrand i Danske Bank sier de er veldig positive til muligheten til å abonnere på bil.

– Vi er positive til alt som har med delingstjenester å gjøre, sier Tvetenstrand.

– En av de største utgiftspostene i en husholdning er bil. Den står dessverre veldig mye stille, spesielt i husholdninger der det er to biler, fortsetter hun.

Flere kan dele på samme bil

Hun mener ordningen kan passe spesielt godt for de som bor sentralt i byer og de som har to biler i husholdningen. Kanskje klarer familien seg med en mindre og mer økonomisk bil i hverdagen, men så trenger de en bil med større plass om de vil dra på tur i ferier.

POSITIV TIL DELINGSTJENESTER: Cecilie Tvetenstrand, forbrukerøkonom i Danske Bank. Foto: Danske Bank

Ved å abonnere på bil bare de månedene man trenger den, vil man spare utgifter resten av året.

En annen mulighet er å dele på én bil om man bor i et sameie, sier Tvetenstrand.

– Om man bor sentralt og ikke bruker bilen så ofte, kan man dele på et bilabonnement, sier forbrukerøkonomen.

Erik Trosby i Volvo peker på at en del føler seg usikre på hva slags teknologi man bør velge og hva man får igjen for bilen når den skal selges. Med abonnement slipper man å tenke på annenhåndsverdien.

– Du får forutsigbarhet og fleksibilitet dersom man opplever markedet som uoversiktlig, sier Trosby.

Denne saken ble først publisert på Broom.no.