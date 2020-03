Dette er spennende fra det nye bilmerket Polestar

Bred, lav og med lange sveipende linjer og store hjul. Den ser ut som en heftig sportsbil, men lang akselavstand gir god plass.

Bilen – en Polestar, som enn så lenge er et konsept – kalles for Precept.

– Konseptbilen er ikke spesielt futurisk. Den er snarere et godt bilde på hvordan Polestar-bilene kommer til å se ut i nær framtid.

Det sier Polestars administrerende direktør og tidligere Volvo-design-sjef Thomas Ingenlath, i en pressemelding.

I tilfelle du ikke har fått det med deg: Polestar er det nye søstermerket til Volvo. De har allerede vist to modeller, 1 og 2. Sistnevnte er en elbil og kommer på markedet til sommeren. Interessen er ikke overraskende høy her hjemme.

På Precept gir den lange akselavstanden ikke bare god innvendig plass. Den gir også rom for et stort batteri mellom hjulene. Det bør love bra for en god rekkevidde også.

(Saken fortsetter under)

Polestar Precept er en stor og romslig bil som byr på mange spennende løsninger.

Mye kamerabasert

Moderne elbiler trenger ikke en tradisjonell grill og store luftinntak. Det sees også på Polestar Precept der grillen er byttet ut med det Polestar kaller en SmartZone.

I SmartZone er det plassert teknologi for at bilens forskjellige assistansesystemer skal fungere så godt som mulig. Her finner vi to radarsensorer og ett HD-kamera. På taket er det en Lidar-pakke som på sikt skal kunne gjøre bilen autonom. Altså kjøre på egen hånd, uten hjelp av en sjåfør.

Over SmartZone er finnes en liten vinge som skal sikre at luftstrømmen går over bilen, for optimal lav luftmotstand. Akkurat som på flere nye elbiler er bakspeilene byttet ut med kameraer. Innvendig er det tradisjonelle bakspeilet i frontvinduet erstattet av en skjerm.

Les også: Dette bilmerket kommer også til Norge. Med elbil

(Saken fortsetter under)

Plastflasker og fiskegarn

På innsiden bruker Polestar flere nye og holdbare materialer for å redusere bilens samlede klimaavtrykk og for å spare på vekten. Ifølge Polestar har materialvalg redusert vekten med 50 prosent og forbruket av plast med 80 prosent.

Stolene har en overflate laget av resirkulerte plastflasker, også trekkene i setene er resirkulert materiale, mens gulvteppene er laget av resirkulerte fiskegarn.

Akkurat som i Polestar 2 er informasjonssystemet fra Android og teknologien er et resultat av et samarbeid med Google. Displayet i midten av dashbordet er 15 tommer, mens skjermen foran føreren er på 12,5 tommer.

For føreren finnes det også en øyesensor, plassert oppe på dashbordet, som sørger for at hun eller han til enhver tid får den nødvendige informasjonen.

Polestar blir å se med sitt Precept-konsept på bilmessen i Genéve. Der er også vi fra Broom.no og vi håper å kunne gi deg ytterligere informasjon om dette spennende konseptet derfra.

Polestar: Ingen får kjøpe den billigere enn oss nordmenn

VIDEO: Her er tidenes raskeste Volvoer

Saken er opprinnelig publisert på Broom.no