Avlyser stor bilutstilling i siste liten: – Veldig synd

Korona-viruset får stadig flere konsekvenser. Nå er det kjent at den store bilutstillingen i Geneve er avlyst, fordi sveitsiske myndigheter ikke vil tillate ansamling av så store folkemengder som denne utstillingen trekker til seg.

Ryktene om at Geneve-utstillingen kunne få problemer, har gått en stund. Blant annet er det kjent at flere bilprodusenter har valgt å holde sine representanter hjemme. Dermed var det i manges øyne også et tidsspørsmål før hele utstillingen kunne bli kansellert.

– Dette er naturligvis kjedelig for veldig mange. Men med det fokuset korona-viruset nå har fått, er det sikkert ikke overraskende. Man kan jo tenke og mene at dette smaker av hysteri, men i en slik situasjon er det sikkert også naturlig at hverken myndigheter eller bilprodusenter vil ta noen som helst sjanser. Dermed blir det ingen Geneve-utstilling i år, sier Brooms redaksjonssjef Vegard Møller Johnsen.

En av verdens største

Han var selv klar til å sette seg på flyet til Geneve mandag morgen, og dekke messa i neste uke.

– Jeg har gjort det i mange år, og gleder meg hver eneste gang! Geneve-utstillingen er en av verdens største, samtidig som den også er relativt kompakt og oversiktlig. Det er alltid mange nyheter her, gjerne også noen overraskelser. For oss biljournalister er dette en veldig god mulighet til å komme tett på både nyheter – og bransjefolk som har interessante ting å fortelle. Men slik blir det altså ikke i år, sier Vegard.

Følge planen – eller droppe det

– Utstillingen er altså avlyst, ikke utsatt?

– Ja, det er i alle fall slik jeg forstår det. Dette er for stort og omfattende til at man enkelt kan utsette det. Det handler om veldig mange biler, tusenvis av mennesker og veldig mye logistikk. Da må man enten følge planen – eller droppe det helt. Og dette ser altså ut som det siste, sier Vegard.

Hva slags følger dette får for dekningen her på Broom er det for tidlig å si noe om. Det er ventet at bilprodusentene kommer til å offentliggjøre nyhetene sine via nettet i neste uke. Men kanskje blir det også endringer her.

Skodas elektriske SUV, Enyaq, er en av bilene som skulle hatt premiere i Geneve. Her er den i konseptversjon.

Reise uansett?

– Dette bildet er ganske uoversiktlig akkurat nå, men samtidig vet vi at mange har lagt store lanseringsplaner med utgangspunkt i denne bilutstillingen. Derfor er det nærliggende å tro at de kommer til å holde seg mest mulig til disse, selv om de offisielle premierene ikke kan gjennomføres i utstillingshallene i Geneve. Jeg kan i alle fall love at vi i Broom skal følge dette tett hele neste uke, sier Vegard som innrømmer at han har vært på tanken om å dra uansett:

– Ja, det hadde jo mildt sagt vært interessant å se hvordan det ser ut på en 90 prosent ferdig rigget bilutstilling – uten besøkende eller journalister. Men samtidig er sikkerhetsoppbudet her såpass strengt at det nok hadde vært temmelig sjanseløst å komme seg inn. Vi får heller tenke at det kommer flere muligheter – og altså mange interessante nyheter uansett i neste uke, avslutter Vegard.

Geneve Motor Show regnes av mange som den beste og viktigste bilutstillingen i verden. Ikke fordi den er størst, men på grunn av mangfoldet. Foto: Scanpix

