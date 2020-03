Venstre-topp vil ha Tesla-fabrikk til Norge

– Norge har kompetente fagfolk og et voksende elbilmarked som gjør at vi har gode forutsetninger som vertskap for Tesla hvis fabrikken ikke lar seg realisere i Tyskland, skriver Melby i et skriftlig spørsmål til næringsminister Iselin Nybø (V).

Tesla har valgt å lokalisere sin nye fabrikk i Tyskland, men nå har en tysk domstol stukket kjepper i hjulene for den amerikanske bilprodusenten.

– Hvis Tesla ikke får bygge i Tyskland, vil det igjen bli en diskusjon om hvor fabrikken skal legges, sier Melby, som spør statsråden hvordan hun vil jobbe for å få fabrikken til Norge hvis Tyskland sier nei.

Her er den: Verdens første Tesla med bensinmotor

Melby viser til at regjeringen allerede i 2014 jobbet for at Teslas nye bil- og batterifabrikk skulle bli lagt til Norge.

Det var i november at Tesla kunngjorde at de ville bygge sin første europeiske fabrikk i Grünheide, tre mil øst for Berlin, nær grensen til Polen. Først ga lokale myndigheter tillatelse til å rydde 92 hektar skog, men dette ble i midten av februar midlertidig stanset av en lokal domstol.

Aktuelt: Lederstriden i Venstre skal være avblåst