Baklys: Mange nye biler har fått et merkelig problem

Du har kanskje lagt merke til dem du også – biler som kjører rundt med baklys som er så tildekket av snø og is at de knapt synes.

Dette har blitt et mer og mer vanlig skue på norske vinterveier de siste årene. I noen tilfeller skyldes det at føreren ikke har tatt seg bryet med å børste snø eller skrape is før han eller hun kjørte avgårde.

Men noen ganger er det heller ikke nok:

– Utformingen på moderne biler og økende bruk av LED-lys, øker faren for at baklysene dekkes av snøføyk. Derfor er det lurt å stoppe av og til og børste av baklyktene. Da er du sikker på at andre ser deg godt, sier Nils Sødal, senior kommunikasjonsrådgiver i NAF.

Utnytte energien best mulig

– Hvor mye snø som legger seg bak på bilen varierer fra modell til modell. En del virvler opp så mye at hele bakparten på bilen blir snødekt og lyset fra lyktene forsvinner, forklarer Sødal, i en pressemelding.

I utviklingen av biler legges det mer og mer vekt på aerodynamikk. Dette for å få best mulig energiutnyttelse, uavhengig av om bilen går på diesel, bensin eller strøm.

Bedre billys? Nei - dette er ikke lovlig

Smeltet bort av seg selv

Her vil det alltid handle om kompromisser. Gjør man det ene, går det fort ut over det andre. I dette tilfellet: At utformingen av bilene gjør at luftstrømmene bak bilen virvler opp snø – og den legger seg på bakenden av bilen.

Moderne pærer i lyktene bidrar også til at snøen samler seg.

Før hadde bilene glødelamper som avga varme. De gjorde at mesteparten av snøen smeltet vekk av seg selv. Slik er det ikke lenger.

Moderne biler har LED-lys som gir langt bedre lys, men de avgir ikke varme i det hele tatt. Dekkes lyktene av snø, hjelper det ikke at de egentlig lyser bedre enn de gamle glødelampene. Is og snø smelter rett og slett ikke bort, slik det gjorde tidligere.

Og til slutt trenger ikke lyset lenger gjennom den ekstra hindringen av is og snø.

Politiet advarer mot dårlige lys

Snøen legger seg fort på bakenden av bilen. Da blir også lyset dårligere.

Tilnærmet usynlig

Det kan kanskje synes merkelig at bilprodusentene kan gå for løsninger som har slike konsekvenser. Men her er det nok også lett å glemme at de aller, aller fleste nybiler selges i markeder der is og snø på vinteren ikke er noen stor utfordring. Dermed kan man heller ikke vektlegge dette veldig tungt under utviklingen av ulike løsninger.

– Uten noen varmekilder utenom varmetrådene i bakruta, kan snøvær gjøre deg tilnærmet usynlig for bilister som tar deg igjen på landeveien. Derfor er det smart for din egen og andres sikkerhet å ta noen kunstpauser og bruke snøkosten til å få frem baklysene igjen sier Sødal.

Ingen tvil: Her er det på tide å stoppe og børste. Både lykter og skilt! Foto: NAF.

Denne saken ble først publisert i Broom.no