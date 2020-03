Dette er gode nyheter for toppmodellen fra Kia

Nå er det like før Kia offisielt lanserer sin nye toppmodell, Sorento, i en helt ny generasjon. Det skjer på bilutstillingen i Genève 3. mars, der vi i Broom også er til stede.

Hjemme i Norge er Sorento langt fra noe vanlig syn på veiene, til tross for at bilen opererer i det populære SUV-segmentet.

Akkurat det handler nok mye om fraværet av en elektrifisert drivlinje. Dagens generasjon selges kun i to utgaver i Norge. Begge med 2,2-liters dieselmotor under panseret, og det til en startpris på friske 804.900 kroner.

I dagens marked er det enkelt og greit ingen oppskrift på en salgssuksess.

Blir ladbar

Når fjerde generasjon Sorento lanseres, er det gode nyheter, spesielt for det norske markedet. Bilen kommer nemlig med Kias nye «Smartstream» turbo hybrid-drivlinje.

Under panseret her finner vi en 1,6 liters bensinturbo, samt en liten elektrisk motor på 44,2 kW, som tilsvarer 60 hk. Samlet effekt er 230 hk og 350 Nm. Kia opplyser at batteripakken plasseres under gulvet, og at den ikke skal gå på bekostning av plassen i bagasjerommet.

Etter hvert kommer også en kraftigere ladbar hybrid av nye Sorento. I Norge kommer som kjent de ladbare hybridene gunstig gjennom avgiftssystemet. Dermed ligger det an til et solid priskutt på kommende Sorento, noe den også sårt trenger.

Foruten hybride utgaver, leveres nykommeren med en ny 2,2 liters dieselmotor. Den yter 202 hk og 440 Nm. Her distribueres kreftene via en nyutviklet 8-trinns dobbelclutch-kasse.

Kia løfter interiøret til nye høyder med fjerde generasjon Sorento.

Stort interiør-løft

Sorento blir den første modellen bygget på Kias nye SUV-plattform. Med kortere overheng og lengre akselavstand muliggjør plattformen en ny designretning. I tillegg blir modellen 10 mm lengre enn forrige generasjon.

Designmessig går Kia nå for skarpere linjer enn tidligere. Det bekrefter de første offisielle bildene av den produksjonsklare modellen. Uttrykket er mer sporty, der dagens modell fremstår som en litt «tung» bil.

På innsiden skjer det også store ting. Vi snakker nesten en revolusjon. Her er alt nytt, og uttrykket er langt mer eksklusivt enn tidligere.

Foruten digitale instrumenter og en helt ny infotainmentskjerm på 10,25 tommer, lover Kia at den opplevde kvaliteten er løftet mange hakk.

Nye Sorento er 10 mm lengre enn utgående modell.

Saken er opprinnelig publisert på Broom.no