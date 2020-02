Gøran har gitt opp Teslaen: Ble et mareritt

Tesla har hatt en rakettstart i det norske markedet. I løpet av få år har det amerikanske elbilmerket plassert seg som et av de mest solgte bilmerkene her i landet. I fjor hadde de også Norges desidert mest solgte bil, med sin Model 3.

Men medaljen har også hatt en bakside. Merket slet lenge med underbemanning og stor underkapasitet på verksted-og servicesiden. Resultatet av dette var ofte lang ventetid, selv for enkle reklamasjonsjobber og service. Misfornøyde kunder luftet sin frustrasjon både i media og på forskjellige nettforumer.

De siste årene har Tesla tatt kraftige grep for å få orden på servicesiden. Det er ansatt et stort antall nye medarbeidere, og ventetiden på service og reparasjoner er blitt kraftig redusert.

Men at det fortsatt kan være et stykke igjen før man er helt i mål, tyder en annonse på Finn.no på. Der føyer Gøran Hillestad seg inn i rekken av ærlige bruktbilselgere. Tønsbergmannen «ønsker/håper å få solgt sin Tesla Model X» som han kjøpte i desember 2017. Hittil har bilen gått ca. 34.500 km, hvorav 4.500 km har gått med til turer fra og til servicesenter, forteller han i annonsen.

«Bilen er kun kjørt av undertegnede og servicepersonell fra Tesla. Bilen er nå litt over 2 år, men har vært inne til "service" totalt 22 uker – litt usikker på om jeg kan trekke det fra på bilens alder. Bilens farge er et tynt lag sort metallic, som etter bilklargjørerens utsagn var "Jeg er overrasket over hvor lite lakk det er mulig å legge på en bil og fortsatt få den til å se sort ut",» skriver Gøran, og legger til at «bilen har en stor hovedskjerm som er så treig at den får en Nokia 1610 til å føles som det siste og råeste.»

Dette ville vi høre mer om.

Det ble kjøp

– Hei, det er fra Broom. Vi ser at du ikke akkurat har vært fornøyd med din Tesla Model X. Kan vi spørre hvorfor du valgte denne bilen i utgangspunktet?

– Jeg skulle egentlig kjøpe en Volvo XC90, men var interessert i elbiler, og fulgte litt med i media om utviklingen på dette området. Så var jeg innom Tesla på Skøyen og så på bilen, som jeg syntes var veldig kul – og jeg falt for Model X, rett og slett. Konseptet er fremtidsrettet, og for en som selv jobber innenfor IT var dette en bil som passet kjempebra. Jeg identifiserte meg raskt med hvordan menneskene bak tenkte og jobbet.

– Etter å ha prøvekjørt bilen med den kraftige motoren ble jeg veldig betatt, den sto ikke tilbake for noen fossilbil, så det ble kjøp.

Problemer allerede etter 14 dager

– Jeg var litt engstelig for rekkeviddeangst og ladeproblemer, men har aldri opplevd noe av det som et problem. Det har fungert bra, og jeg liker elbiler – de er morsomme å kjøre.

– Men terrenget stemte ikke med kartet, forstår vi av annonsen din?

– Nei, kart og terreng skilte lag veldig fort, de første problemene meldte seg allerede etter 14 dager. I begynnelsen skal Tesla ha ros for at de stilte opp veldig bra – men dette forandret seg ganske fort, og annonsen du har lest er et konkret utslag av min frustrasjon over hvordan jeg som kunde blir behandlet av Tesla etter to år.

Tesla Model X har vært en stor suksess i det norske markedet. Kombinasjonen av stor plass, lang rekkevidde og norske elbil-fordeler har gjort at mange har valgt bilen. Foto: Broom

Direkte trafikkfarlig

– Jeg opplever at de som leverandør distanserer seg fra prosessen. Dette finner jeg arrogant etter som jeg har opplevd en rekke trafikkfarlige feil også med barn i bilen, for eksempel har jeg rett og slett mistet styringen, sier Gøran Hillestad, som synes han har strukket seg langt:

– Ja, det har vært mye, men nå kunne jeg ikke leve lenger med en bil som oppfører seg direkte trafikkfarlig. Jeg krevde derfor å heve kjøpet, noe som ble avvist av Tesla. Hittil har jeg brukt 60.000 kroner på advokat, uten at Tesla har svart en eneste gang. Vi har tatt saken til Forliksrådet, Tesla har ikke svart dem heller, så det fremstår som om saken har bare en part, nemlig meg, sier Gøran Hillestad, og beskriver litt av hva han mener med trafikkfarlig.

Bråbremser

– Bilen har en tendens til å dra mot høyre men ikke mer enn at du er utenfor veibanen i løpet av 4-5 sekunder, så her har du god tid til å få justert inn retningen. Bilen går som et olja lyn, og vil garantert gi deg et smil om munnen, det samme kan også sies om den adaptive cruise kontrollen som når som helst kan bestemme seg for å hugge inn bremsene og gi deg en skikkelig støkk.

– Denne featuren er også veldig praktisk for de som ligger bak deg, de får liksom skjerpet sansene litt. Og ingenting er som når en 2,4 tonns bil hugger inn bremsene på speilblankt føre med en 10-12 biler bak. Verdens sikreste bil kalles den visst.

Her kan du lese hele annonsen for bilen

Kjøp solbriller!

– Vi ser at det har vært mer prosaiske ting også?

– Ja, det er nok av eksempler på dette. For eksempel at da bilen var tre måneder og var inne på "service", og en av tingene som skulle fikses var konstant skrangling fra solskjermen som sitter rett over hodet ditt. Måten Tesla løste dette på må jeg bare ta av meg hatten for. Siden dette problemet mest sannsynlig kom til å oppstå på nytt, valgte vedkommende å teipe bilens solskjerming fast - jeg bare elsker agil tankegang og litt sånn utenfor-boksen-måte å løse problemer på.

Så kjøper du denne bilen, kjøp for guds skyld et par veldig mørke solbriller da den har en gigantisk frontrute.

Useriøst og arrogant

– Gjennom hele bilens levetid slår bilens lufteanlegg seg av når som helst, og dette er ganske så upraktisk med tanke på dugg. Dette påpekte jeg nok en gang da bilen var inne til "julespabehandling" i desember 2019. Da jeg hentet bilen fikk jeg til svar at dette var noe de hadde lagt merke til, men det var "as designed" så da vet jeg det!

– Tålmodigheten med Tesla er slutt?

– Jeg ønsker absolutt ikke Tesla noe vondt, men vil bare at de skal ta ansvar for det produktet de har levert, og det kan jeg ikke se antydning til at de gjør. Jeg opplever behandlingen som både useriøs og arrogant, på måter jeg aldri hadde forventet av en slik leverandør i et marked de tydeligvis anser som viktig, understreker Gøran Hillestad.

Model X er en av bilens som skiller seg mest ut på norske veier. De spesielle dørene er bare en av faktorene her.

Har vært redd

– I løpet av bilens 22 uker på verksted har det handlet om 58 feil, og noen av disse feilene har nå vært forsøkt fikset opptil sju ganger. Mange ganger har nye feil oppstått allerede før jeg var kommet hjem fra verkstedbesøk.

– Når de samme feilene kommer igjen og igjen må det være naturlig å lete etter andre årsaker. At jeg vel har Norgesrekord i antall firehjulskontroller synes jeg også er et signal om at noe er grunnleggende galt, sier han.

– Det er synd at det har blitt slik. Jeg liker designet og synes bilen er kul. Dessuten stemmer den med mine bilbehov. Men virkeligheten har blitt et mareritt, og jeg innrømmer at jeg tidvis har vært redd - ikke minst siden jeg ofte har barn i bilen.

– Men du vil selge den?

– Nei da, jeg har faktisk ikke hjerte til å selge denne bilen til noen andre, annet enn til en veldig lav pris. Men frustrasjonen måtte ut nå.

– Har du hatt respons på annonsen?

– Ja, noen har spurt om de kunne få penger for å overta den. Ellers har det vært mange tilbakemeldinger fra flere andre i samme situasjon som meg, slutter Gøran Hillestad.

De aller fleste er fornøyde

Vi har forelagt saken for Even Sandvold Roland, Senior Communications Manager, Norway.

Slik svarer han:

– Av prinsipp kommenterer vi ikke enkeltkunder i media.

På generelt grunnlag, når vi mottar klager, blir de vurdert både teknisk og juridisk, med mål om å sørge for at kundens rettigheter blir ivaretatt, og at vi finner løsninger som gjør kunden så fornøyd som mulig innenfor de rammene vi har. En uavhengig gjennomgang fra magasinet Motor viser at Teslas vurderinger i de fleste tilfeller er korrekt.

De aller fleste Tesla-kundene i Norge er fornøyde, som dokumentert i blant annet Norsk Kundebarometer 2019, hvor Tesla med 4/5 stjerner ble plassert i kategorien svært fornøyde kunder. En undersøkelse fra Elbilforeningen viser at Tesla-kundene er mest fornøyde blant alle elbileiere, sier Sandvold Roland.

