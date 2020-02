Nå blir også denne Toyota-tøffingen elbil

Det er ikke bare blant personbilene vi ser en offensiv elektrifisering i Norge om dagen. Også i anleggsbransjen blir man nødt til å tenke nytt, grunnet stadig strengere utslippskrav.

Når entreprenørselskapet Implenia etter hvert får overlevert sin første helelektriske Toyota Hilux, blir de blant de første i verden med en slik bil i flåten.

– Ideen startet for over to år siden. Da kom vi over et nederlandsk selskap som har bygget om både Toyota Hilux og Landcruiser til rene elbiler. På grunn av stadig strengere utslippskrav, fant vi ut at dette er noe vi også må ha for fremtiden.

Det forteller Terje Beck, som er kjøretøyansvarlig i Implenia Norge.

Han legger til at Toyota Hilux er svært godt egnet til selskapets bruksområde, som innebærer store infrastrukturprosjekter med tunell- og brobygging.

Hvis alt går etter planen vil Implenias el-Hilux stå ferdig mot slutten av året.

Arctic Trucks

Implenias biler vil i første fase bygges om i Nederland som et utviklingsprosjekt, mens komplettering, og etter hvert hele ombyggingen for senere leveranser, vil foregå hos Arctic Trucks i Drammen.

I første omgang har entreprenørselskapet bestilt to elektriske Hiluxer. Drivlinjen, som inkluderer elmotor, batteripakke og software i et «konverteringskit» er levert av nederlandske Tembo.

– Kort oppsummert er snakk om å fjerne de fossile komponentene og erstatte dem med det elektriske kittet. I kjent Arctic Trucks-stil, vil de to bilene også få litt andre hjul. Utover det vil utseende være likt som en vanlig Hilux, forteller Terje.

Slik ser det ut når dieselmotoren erstattes med elektrisk kraft.

Kun 6-8 mil rekkevidde

Ombyggingen av det første eksemplaret er allerede i gang. Går alt etter planen er bilene klare i høst og senest innen utgangen av året, ifølge Terje.

Hva prislappen offisielt ender på er ikke kjent, annet enn at den elektriske utgaven blir merkbart dyrere enn fossilvarianten.

Rekkevidden på bilen vil være mellom 6-8 mil med en batteripakke på 28,4 kWt.

– Bilene blir i første omgang registrert som anleggsmaskiner, og kan foreløpig ikke kjøres på offentlig vei. På sikt er målet å få bilen godkjent for bruk på vei med enten hvite eller grønne skilt, sier Terje.

Han legger til at rekkevidden på den kommende el-Hiluxen er på 65-85 kilometer, avhengig av batteripakke.

– I det daglige som anleggsbil fungerer det helt greit i starten. På sikt er målet en rekkevidde på rundt 20 mil, forteller Terje og avslutter:

– Dette er en viktig investering for fremtiden. På sikt er målet å bygge tuneller helt utslippsfritt. Nå gleder vi oss stort til å ta imot vår første helelektriske Hilux om ikke alt for lenge.

– Vi vet ikke eksakt hva bilen kommer til å koste, men den blir betydelig dyrere enn en vanlig Hilux, forteller Ørn Thomsen hos Arctic Trucks. I planet bak finner vi deler av batteripakken, som betyr at lastekapasiteten blir mindre sammenlignet med dieselutgaven.

