Elbiler: Stor vintertest – sjekk resultatene

Ingenting er vel mer naturlig enn at verdens største elbiltest utføres i Norge. Ikke bare er vi størst i verden på elbil. Vi har i tillegg også utfordrende forhold som virkelig setter elbilene på prøve. Både når det gjelder, klima, vær og topografi. Dessuten har vi et godt utbygd ladenettverk som gjør at man kan få ladet batteriene underveis.

Derfor samlet NAF og Motor 20 av de mest solgte elbilmodellene i verdens største elbiltest. Testen viser den faktiske rekkevidden, forbruket og ladehastigheten under norske vinterforhold.

– De fleste vet at rekkevidden og ladehastigheten påvirkes av kuldegrader og snødekte veier, men ikke hvor mye. Med denne testen vil vi hjelpe forbrukerne til å gjøre gode valg når de kjøper en ny eller brukt elbil, sier Nils Sødal som er senior kommunikasjonsrådgiver i NAF.

Ingen klarer egen oppgitt rekkevidde

Elbilene man får kjøpt i norske bilbutikker koster fra 179.000 kroner til 900.000 kroner, og har rekkevidde fra 260 km til 610 km. Det er imidlertid på papiret. Virkeligheten viser seg å være en annen. Modellene i testen tapte i gjennomsnitt 18,5 prosent rekkevidde, sammenlignet med den oppgitte rekkevidden (såkalt WLTP-rekkevidde).

Hyundai Kona er bilen som kom nærmest oppgitt rekkevidde, med et rekkeviddetap på kun 9 prosent. Kona har en startpris rett rundt 300.000 kroner. Bilen lader i tillegg batteriet opp til 80 prosent på 40 minutter. Disse tre faktorene gjør at Kona utmerker seg positivt i denne testen.

20 av de mest solgte elbilene samlet til vinter-test. Foto: NAF.

Komplisert WLTP

WLTP – World Light Vehicle Test Procedure – er et begrep elbilister fort blir kjent med. Det er en standardisert test som brukes blant annet for å finne elbilers offisielle rekkevidde og forbruk. Alle elbiler kommer med en slik offisiell rekkevidde.

Ikke overraskende er oppgitt WLTP-rekkevidde ikke realistisk på vinterføre.

– Som bilkjøper er det viktig å ikke la seg lokke av betegnelser for rekkevidde som "inntil" og "opptil". Rekkevidden i salgsannonsen er under ideelle forhold i 20 grader, blandet kjøring og kanskje med en helt annen dekkdimensjon enn du vurderer. Dekkstørrelsen har faktisk litt å si for rekkevidde. Så her gjelder det å spørre og grave før man slår til, sier han.

Mangler standardisering for ladehastighet

Under testen ble også ladehastigheten på hurtigladere målt for alle de 20 modellene. Samtlige biler ble kjørt på motorvei i to timer for å varme opp batteriet. Bilene ble så ladet på hurtiglader fra om lag 10 prosent opp til 80 prosent.

– Som en første sjekk bør man alltid finne ut hvor raskt bilen er oppgitt å lade, fordi det gir en pekepinn på hvor lang tid det tar å hurtiglade bilen når du er på veien. Ladehastighet oppgis gjerne i kW, og kan variere fra 40 til 200, hvor 40 er langsomt og 200 er veldig raskt i dagens målestokk, sier NAF-rådgiveren.

– I tillegg viser vår test at noen modeller lader betydelig tregere enn det oppgitte makstallet i store perioder av hurtigladingen, sier han.

Han oppfordrer folk som er interessert i å kjøpe seg en elbil å få forhandleren til å være tydelig på hva som faktisk gjelder.

– Vi ser at bilforhandlere supplerer maksimumsfarten med hvor lang tid det tar å lade batteriet opp til for eksempel 80 prosent. Dette er nyttig informasjon, men problemet er at det ikke er en standard for hva som oppgis, sier Sødal.

Noen forhandlere oppgir tiden fra 0 til 80 prosent, andre oppgir 10 til 80 prosent, mens andre igjen oppgir 20 til 80 prosent. Jaguar oppgir hvor mange kilometer du skal få på 30 minutter, mens Opel oppgir hvor mange kilometer du lader på én time. Dette gjør det svært vanskelig for forbrukerne å sammenligne ladefart. Dette må bli mye enklere.

– Bransjen må bli tydelige og samkjørte i omtalen av vinterrekkevidde og ladehastighet, avslutter Nils Sødal.

Hele testen med alle detaljer finner du her

Denne saken ble først publisert i Broom.no