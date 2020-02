Bagasjesett til McLaren: Du gjetter neppe prisen på disse veskene

Vesker og bager har de siste årene gått fra å være en ren praktisk greie for oppbevaring og transport av saker og ting – til å bli et kostbart statussymbol som sier noe om hvem du er. Særlig hos den kvinnelige delen av befolkningen. Ofte til menns store fortvilelse over hva prisene på disse veskene er.

Når det gjelder veskesett eller koffertsett til biler, er ikke dette noe nytt. En del biler er konstruert på en slik måte at de av ulike grunner ikke har all verdens bagasjeplass. Da gjelder det å utnytte hver eneste kubikkcentimeter godt.

Derfor har en del bilmerker, som for eksempel Porsche, Ferrari og Lamborghini tilbudt skreddersydde veskesett, som både passer bilene og som utnytter den tilgjengelige plassen perfekt. Det er både smart og elegant.

Håndsydd i Italia

Nå vil også den britiske sportsbilfabrikenten McLaren være med i den eksklusive klubben. De tilbyr nemlig spesialtilpassede reisevesker til sin McLaren GT.

Skreddersydd luksus med McLarens design-DNA sikrer en elegant veske til et hvert formål – inklusive golf. Det skriver McLaren i en pressemelding.

Settet de sikter til består av fire ulike vesker. En dresspose, en weekendveske, en koffert i håndbagasjestørrelse og en golfbag.

Fordelen er perfekt passform og dermed god plassutnyttelse. Ulempen er prisen.

Disse syes for hånd av italienske spesialister på området. Det brukes selvfølgelig samme type skinn og tråd som i finnes i de eksklusive McLaren bilene. Veskesettet finnes i tre ulike farger; Pioneer Black, Luxe Black og Luxe Porcelain.

Ikke billige ...

Selvfølgelig er hver av de fire veskene tiltenkt spesielle plasseringer i bilen, slik at alt ser pent og ryddig ut. Du er sikret at du får med det du behøver på lengre turer, selv om plassen i superbilen er litt snau.

Men som så ofte før; smaker det så koster det. Dressposen som er den billigste koster 1.700 britiske pund, mens golfbagen koster 5.000 pund. Eller henholdsvis 19.000 og 57.000 kroner.

Går du for hele settet med alle fire veskene må du ut med hele 130.000 kroner. Om du gjør det, bør du kanskje huske på å ikke protestere så høyt neste gang din bedre halvdel ser på en veske til 15.000 kroner ...

Men det er vel noe med at har du råd til de ene – så har du råd til det andre også.

