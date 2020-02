Ladbar hybrid: Dette lille lyset har én viktig funksjon

Flere og flere byer innfører en eller annen form for restriksjoner på hvilke kjøretøy som kan kjøre der. I Norge har flere byer tatt til orde for å stenge ute dieselbiler når luftkvaliteten er dårlig. Det samme har en rekke europeiske storbyer.

Noen steder har man rett og slett valgt å stenge ute eldre dieselbiler helt. Uansett hvordan luftkvaliteten er.

Samtidig jobber en samlet bilbransje hardt for å øke elektrifiseringen av bilparken sin, slik at utslippene skal reduseres. Rene elbiler, ladbare hybrider, mildhybrider og vanlige hybrider leder an – hydrogen er også på vei.

Men særlig ladbare hybrider medfører en litt interessant problemstilling …

Like lite utslipp som elbiler

For mange av dagens moderne ladbare hybrider kan ”spare” batteriet, slik at du kan kjøre utslippsfritt der du vil. Bor du utenfor byen og pendler inn til sentrum, kan du for eksempel kjøre på diesel eller bensin på landeveien – og gå over til strøm når du kommer til sentrum.

Da har du et utslippsfritt kjøretøy der det er viktig å redusere avgassene folk puster inn. Og dermed like ”snill” som elbilene.

Men ladbare hybrider får ikke nødvendigvis de samme fordelene som elbiler, likevel. Det er nemlig vanskelig å se/kontrollere om de faktisk kjører på strøm, eller ikke.

Nå begynner imidlertid bransjen å forberede seg på nettopp denne problemstillingen. Slik at kanskje ladbare hybrider også kan slippe inne i byer – så lenge de kjører uten utslipp.

Opel håper at SUVen Grandland X Hybrid4 skal bli en suksess i Norge. Foto: Thorsten Weigl

Viser at den kjøres på strøm

Nylig var vi på lanseringen av Opel Grandland X Hybrid4. Dette er Opels første ladbare SUV. Med en rekkevidde på solide 69 kilometer (målt etter WLTP), er dette en bil mange vil kunne bruke daglig uten å forbrenne så mye som en dråpe bensin.

Opel har også forberedt den på et system for å sjekke at den faktisk kjøres på strøm. En liten lampe plassert under det innvendige speilet, lyser når bensinmotoren ikke er i bruk.

Standard i Norge

– Tanken er å forberede bilen på eventuelle regelverk rundt bruken av ladbare hybrider. Skal det kunne gjøres, må det være en måte å registrere at bilen kjøres utslippsfritt. Og denne lampen forteller akkurat det, sier PR- og informasjonssjef Stein Pettersen.

Den blå lampa blir standardutstyr på Grandland X Hybrid4.

– Når dette eventuelt kan bli nødvendig, og hvilke praktisk funksjon det vil få, kan vi ikke si noe om enda. Men vi har i alle fall lagt til rette for at bilen skal kunne vise når den kjører utslippsfritt, fortsetter Pettersen.

Viktig for Opel

Grandland X Hybrid4 kommer til Norge om kort tid. Den har en 1,6-liters bensinmotor som jobber sammen med tre elmotorer – noe som gir en såkalt systemeffekt på 300 hk!

Med ladbar drivlinje, rekkevidde på 59 kilometer, firehjulsdrift og relativt folkelig pris, fra 499.000 kroner, blir dette en viktig modell for Opel 2020.

Målet er å selge mellom 500 og 1.000 biler i det norske markedet.

