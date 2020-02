Dette skal bli en av verdens sikreste biler

GØTEBORG (Broom/TV 2): – Når vi nå skal begynne å produsere og selge elbiler i store antall, gir det utfordringer, også på sikkerhet. Utgangspunktet vårt er klart. Volvo skal ha de sikreste bilene, også når vi lager elbiler. Men det går absolutt ikke av seg selv. Derfor har vi også lagt ned mye tid og ressurser for å sørge for at første elbil blir så sikker som overhodet mulig.

Jan Ivarsson har jobbet med sikkerhet hos Volvo i en årrekke og har den formelle tittelen Senior Technical Advisor Safety.

Vi møter ham inne på fabrikkområdet på Torslanda utenfor Gøteborg, hvor Volvo nå er helt i sluttspurten på utviklingen av sin første elbil, XC40 Recharge.

Mye kunnskap fra C30

Det vil si: Dette er den første elbilen i form av serieproduksjon og et betydelig antall biler. Volvo har jobbet med elbiler tidligere også. Blant annet en elektrisk versjon av lille C30. Det viser seg at Ivarsson var med på det prosjektet også, for rundt ti år siden:

– Ja, og det ga oss mye kunnskap. Vi måtte finne ut hvordan den nye drivlinjen og ikke minst batteripakken påvirket hele strukturen i bilen, og hvordan den oppførte seg. Mye av dette har vi kunnet ta med oss videre til XC40 Recharge. Samtidig som det naturligvis også er mange nye aspekter å forholde seg til nå, sier han.

Mange ting som påvirker

– Men er det egentlig så forskjellig å utvikle en elbil, kontra en fossilbil, på sikkerhet?

– Svaret på det er vel både ja og nei. Mye er ganske likt. Men det er også variasjoner, nyanser og forskjeller som vi som bilprodusent må ha et veldig bevisst forhold til. Den elektriske drivlinjen påvirker i stor grad hele konstruksjonen til bilen. Og den vil nødvendigvis også påvirke hvordan bilen oppfører seg i mange situasjoner. Det må vi ha med oss helt fra begynnelsen i et prosjekt som dette, sier en engasjert Ivarssson.

– For å starte med konstruksjonen: På fossilbilene har vi motor og flere andre komponenter foran i bilen som skal ta imot krefter ved en kollisjon, og fordele dem. Det har vi ikke her og det må vi kompensere for. I stedet har vi elektriske motorer og et stort og tungt batteri, plassert lavt nede i bilen. Det må integreres i konstruksjonen og beskyttes, slik at det ikke kan forårsake skade ved en kollisjon. Vi må også ta høyde for den ekstra vekten, ved blant annet å forsterke noen elementer og også bruke tykkere materialer enkelte steder. Alt dette påvirker hvordan vi utvikler og bygger bilen, sier han.

Jan Ivarsson er Senior Technical Advisor Safety hos Volvo i Gøteborg. . Foto: Knut Skogstad / Broom

Batteriet isoleres fra bilen

I likhet med fossilutgaven av XC40 er også Recharge-utgaven bygget på Volvos plattform for kompakte biler, kalt CMA. Denne plattformen ble helt fra starten utviklet for å kunne brukes til biler med flere drivlinjer, blant dem ren elektrisitet.

Elektriske XC40 kommer på markedet senere i år.

Selve batteripakken beskyttes av et sikkerhetsbur som består av en ramme av ekstrudert aluminium. Sikkerhetsburet er integrert i midten av bilens karosseristruktur og lager dermed en innebygget deformasjonssone rundt batteriet.

Volvo har utviklet en løsning der batteriet kobles fra resten av bilen ved en kollisjon. Her bruker man samme sensorer som styrer kollisjonsputene. Dermed brytes kontakten mellom batteriet og resten av bilen og strømmen kuttes.

Når du tar bort motoren og en rekke øvrige komponenter i fronten, påvirker det naturligvis også sikkerheten i bilen. Foto: Knut Skogstad / Broom

Egen havarikommisjon

– XC40 Recharge skal bli en av de sikreste bilene Volvo noensinne har laget. Det skal ikke være noen forskjell mellom elektriske eller øvrige biler her. Når du velger en Volvo, skal du få en bil som er så sikker som overhodet mulig, sier Jan Ivarsson.

I mange år har Volvo hatt sin egen "havarikommisjon" eller Volvo Accident Research Team som det offisielt heter. Deres jobb er å granske ulykker hvor biler fra Volvo har vært involvert og hente ut kunnskap som kan være til hjelp i utviklingen av nye modeller. Ivarsson forteller at dette også har vært verdifullt underveis i utviklingen av XC40 Recharge. Her har man tilgang på data fra tusenvis av ulykker. Dette kan så brukes blant annet til å simulere kollisjoner og se hvordan bilen da oppfører seg.

XC40 Recharge kommer også med ny, aktiv sikkerhetsteknologi. Bilen blir den første Volvoen som utstyres med et helt nytt ADAS-system (Advanced Driver Assistance Systems). Den nye ADAS-plattformen har et skalerbart sikkerhetssystem som består av en rekke radarer, kameraer og ultrasoniske sensorer.

